Răsturnare de situație la Ankara. Erdogan spune că „UE nu este o prioritate pentru Turcia“

Preşedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan / Foto Agerpres

Preşedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a lansat un mesaj care schimbă strategia Turciei, privind aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că acest fapt nu este o prioritate pentru țara sa.

Aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate, chiar dacă ţara sa nu închide uşa acestui demers, a transmis președintele Turciei Recp Tayyip Erdogan, transmite luni dpa.

UE nu este o prioritate pentru Turcia, susține Erdogan

“Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi“, a declarat Erdogan duminică, într-un interviu pentru postul de televiziune Al Jazeera.

Preşedintele a spus că Turcia nu a închis uşa aderării la UE, dar că aceasta nu mai reprezintă o prioritate.

În opinia sa, Uniunea Europeană ar fi perdantul, în situația în care ar continua să respingă Turcia.

Turcia, candidată la aderarea la UE din 1999

Turcia este candidată la aderarea la UE din anul 1999. Negocierile de aderare au fost deschise în 2005, dar au fost îngheţate din cauza regresului continuu al Turciei cu privire la democraţie, stat de drept şi drepturile fundamentale, notează dpa.

În ultima perioadă, conducerea Turciei a fost criticată în special pentru acţiunile sale împotriva opoziţiei, de exemplu, pentru încarcerarea rivalului lui Erdogan, fostul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Procesul de mari proporţii, urmărit îndeaproape, contra lui Imamoglu urmează să continue luni la tribunalul din districtul Silivri din Istanbul. Imamoglu se confruntă cu acuzaţii de corupţie, spălare de bani şi constituire a unei organizaţii infracţionale.

Erdogan, acuzat că vrea să își elimine rivalul politic cu ajutorul sistemului judiciar

Opoziţia din Turcia afirmă că procesul lui Imamoglu este motivat politic. Adversarii lui președintelui îl acuză pe Erdogan că încearcă să îşi elimine cel mai important rival cu ajutorul sistemului judiciar. Guvernul neagă că ar influenţa sistemul judiciar