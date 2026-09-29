Procedura de suspendare a preşedintei Maia Sandu a fost inițiată de parlamentarii din opoziție ai Republicii Moldva

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Fostul premier Ion Chicu, alături de un grup de parlamentari au iniţiat, marţi, procedura de suspendare din funcţie a preşedintei Maia Sandu.

Maia Sandu este acuzată de uzurparea puterii de stat prin subminarea statului de drept, a democraţiei şi a principiului separării puterilor în stat, a suveranităţii, independenţei naţionale, unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

Totodată, iniţiatorii procedurii de suspendare a Maiei Sandu o mai acuză pe aceasta de încălcarea obligaţiei de imparţialitate şi neutralitate politică, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, conflictelor de interese, restricţiilor şi limitărilor, precum şi de exercitarea necorespunzătoare a altor prerogative.

„Inițiem procedura de suspendare”

"Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi prin arogarea abuzivă de către preşedintele Republicii Moldova a competenţelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. Constatăm o situaţie extrem de gravă în domeniul justiţiei, al garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Pledăm pentru restabilirea supremaţiei legii şi pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor ţării. Bazându-ne pe asta, iniţiem procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu", a zis Ion Chicu într-o conferinţă de presă.

Reacția Maiei Sandu

Preşedinţia Republicii Moldova a reacţionat dând asigurări că Maia Sandu îşi va continua mandatul.

"Preşedinta Maia Sandu a obţinut încrederea a peste 930.000 de cetăţeni pentru a menţine pacea şi securitatea în Republica Moldova şi a asigura direcţia europeană de dezvoltare. Preşedinta Maia Sandu îşi va continua mandatul încredinţat de cetăţeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituţională, democraţia şi libertatea tuturor", a precizat Administraţia prezidenţială.

La rândul său, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat demersul opoziţiei ca fiind "o comandă de mai sus".

De câte voturi este nevoie în Parlament pentru suspendarea Maiei Sandu

Parlamentul Republicii Moldova are 101 deputaţi, din care 55 ai Partidului Acţiune şi Solidaritate al Maiei Sandu. Pentru suspendarea şefului statului este nevoie de 68 de voturi, adică două treimi din totalul mandatelor, dar opoziţia are doar 46 de mandate, scrie Agerpres.