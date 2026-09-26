Antonio Tajani a declanșat un val de furie după ce a împărțit femeile după lungimea fustei: Protest fără precedent în Senatul Italiei!

Antonio Tajani

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declanșat o furtună politică și un val uriaș de ironii în mediul online după ce a declarat că preferă femeile „serioase”, care poartă fuste lungi. În replică, parlamentarele din opoziție au venit îmbrăcate în fuste scurte la Senat ca formă vizuală de protest, în timp ce sindicatele și reprezentanții Bisericii Catolice au condamnat perpetuarea stereotipurilor de gen. Deși Tajani a prezentat scuze publice, iar premierul Giorgia Meloni a încercat să reducă amploarea scandalului, polemica a depășit granițele Italiei și a ajuns subiect de dezbatere în marile publicații internaționale.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a stârnit un val de indignare după ce a afirmat că preferă femeile „respectabile”, care poartă fuste lungi, notează Euronews. În semn de protest, senatoarele din opoziție s-au afișat în fuste la Parlament, în timp ce glumele și memele pe seama ministrului au depășit granițele Italiei pe rețelele sociale.

În ciuda scuzelor prezentate și a încercărilor prim-ministrului Giorgia Meloni de a stinge controversa iscată pe parcursul săptămânii, remarcile lui Antonio Tajani privind criteriile de alegere a unei partenere de viață continuă să stârnească reacții aprinse. Ministrul a devenit ținta ironiilor online, iar subiectul a captat atenția presei internaționale.

În cadrul unui discurs susținut săptămâna trecută, Tajani a menționat că ar recomanda căsătoria cu femei serioase, care poartă „fuste mai lungi”.

„Poate mai puțin atrăgătoare la prima vedere, dar mai de încredere, mai serioase, cineva care va fi o mamă bună, care va rămâne fidelă dragostei pecetluite prin căsătorie”, a continuat șeful diplomației italiene. Acesta a explicat că ar alege întotdeauna femeia „frumoasă, serioasă, credibilă, care ține familia unită, care este acolo, despre care știi că va avea mereu un răspuns și pe care te poți baza când o chemi”.

În urma criticilor aspre, Tajani a venit cu scuze publice.

„Îmi pare foarte rău că unele dintre afirmațiile mele, scoase dintr-un discurs mult mai amplu, au fost înțelese greșit. Îmi cer scuze dacă unele persoane s-au simțit jignite de cele spuse, însă nu am avut niciodată intenția de a ofensa femeile. Nu am făcut-o niciodată în viața mea, nici în plan personal, nici în spațiul public”, a spus Tajani la New York, cu ocazia participării la Adunarea Generală a ONU. Cu toate acestea, explicațiile nu au calmat spiritele.

Protest în Senat: Politicienele s-au îmbrăcat în fuste scurte

Comentariile ministrului au fost condamnate de partidele de opoziție, de marile sindicate și de Conferința Episcopală Italiană (CEI). Senatoarele din Partidul Democrat (PD), Italia Viva, Alianța Verzi-Stânga, Mișcarea 5 Stele și grupul Autonomiilor s-au reunit la Palazzo Madama purtând fuste scurte ca formă vizuală de protest.

„Acesta este un act de libertate prin care arătăm că suntem libere să ne îmbrăcăm așa cum dorim. Considerăm că libertatea unei femei se măsoară prin orice gest de autonomie, inclusiv prin lungimea fustei sau orice altă alegere personală, fără a fi judecată de bărbați”, a declarat inițiatoarea protestului, Raffaella Paita, liderul grupului Italia Viva.

La rândul său, Simona Malpezzi (Partidul Democrat), care a publicat fotografia de grup, a spus: „Cuvintele sale sunt dovada unui patriarhat profund și inconștient. Faptul că ministrul Tajani a încercat apoi să se justifice și și-a cerut scuze face ca explicația să fie chiar mai rea decât greșeala inițială. Astfel de bărbați nu realizează ce spun pentru că aceste idei sunt adânc înrădăcinate. Datoria noastră este să arătăm că asemenea comentarii sunt inacceptabile”.

Controversa a fost amplificată de intervenția liderului mișcării Futuro Nazionale, fostul general Roberto Vannacci: „Între o femeie în fustă lungă și una în fustă scurtă, prefer oricând o femeie fără fustă. Nu-mi pasă de criticile mărunte. Iubesc femeile, un dar al universului”, a adăugat acesta pe internet lângă imagini cu statuile antice Venus din Milo și Venus din Candia.

Numeroși parlamentari din opoziție au urmat exemplul și au distribuit imagini similare. Printre ei s-a aflat și consilierul local din Florența, Andrea Ciulli, care a recurs la inteligența artificială pentru o fotografie în care apare îmbrăcat în fustă, însoțită de mesajul: „Nu lungimea fustei măsoară valoarea unei femei, ci libertatea ei”.

„Tajani este acum o memă, nu mai este un ministru”, a comentat acid fostul premier Matteo Renzi. Glumele vizuale în care Tajani apare editat în haine feminine au fost preluate inclusiv de mari canale internaționale precum CNN și BBC.

Sindicatul CGIL și Biserica Catolică resping stereotipurile

Reacții vehemente au venit și din partea celui mai mare sindicat din peninsulă, CGIL: „Opoziția dintre femeia «stridentă» și femeia «serioasă, de încredere și mamă bună», prin invocarea lungimii fustei, readuce în actualitate un model perimat de societate, în care bărbații decid cum trebuie să fie o femeie pentru a fi considerată respectabilă. Instituțiile au datoria de a înlătura stereotipurile și obstacolele din calea participării femeilor în societate, nu de a le perpetua. Calitatea unei democrații depinde de puterea reală pe care o pot exercita femeile”.

Secretarul Conferinței Episcopale Italiene, monseniorul Giuseppe Batur, a subliniat la rândul său: „Fiecare cuvânt și fiecare privire adresată femeilor trebuie să fie pline de respect și admirație. Pentru creștini, primul loc în care Cuvântul s-a făcut trup a fost pântecele unei femei, iar această credință dictează pentru totdeauna respectul nostru profund. Femeile merită cel mai înalt grad de considerație, mai ales în fața privirilor superficiale”.

Giorgia Meloni și membrii guvernului sar în apărarea ministrului

Liderul opoziției, Elly Schlein, i-a cerut explicații publice premierului Giorgia Meloni. Șefa guvernului de la Roma a minimalizat însă scandalul și a recomandat prudență în interpretări. Ea a descris declarația drept o simplă „formulare nefericită”.

„Am răspuns deja. Nu aș exagera și nu cred că ar trebui să transformăm această discuție în subiectul principal al Săptămânii Modei de la Milano”, a menționat Meloni în timpul unui eveniment de modă.

Sprijinul pentru Tajani a venit și din partea colegilor de cabinet. Ministrul apărării, Guido Crosetto, a scris pe rețeaua X: „Tajani nu le-a spus femeilor cum să se îmbrace. A explicat, din postura de tată, ce fel de parteneră i-ar recomanda fiului său, pe baza propriei educații și a valorilor în care crede. Oricine se simte lezat este liber să o spună. Însă faptul că o opinie deranjează nu înseamnă că ea limitează libertatea cuiva. Încercarea de a reduce pe cineva la tăcere înseamnă, de fapt, o lipsă de respect față de libertatea de exprimare”.

Tot din tabăra majorității, senatoarea Stefania Pucciarelli (Liga) a atacat opoziția: „Vorbiți despre libertatea femeilor, dar de ce nu luptați pentru acele femei ținute captive de soți, lipsite de acces la viața publică? Din motive religioase tolerați forme de sclavie și poligamie pe teritoriul Italiei. O atitudine consecventă ar presupune să vă alăturați luptei noastre împotriva vălului islamic integral”.