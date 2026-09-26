Horoscop 26 septembrie 2026. Lună Plină în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Luna Plină din semnul Berbecului. Un eveniment astrologic menit să scoată din noi curajul. Luna va fi în conjuncție cu Neptun, deci nebănuite vor fi căile Universului de a ne face conștienți de propria putere. Însă, arhetipul Berbecului este și cel al furiei sau al nerăbdării, deci vom experimenta și tot felul de clipe de impulsivitate.

Horoscop 26 septembrie 2026 Berbec

Luna Plină se petrece în semnul tău. S-ar putea să te confrunți cu mai multe fluctuații. Dar și să îți dai seama că trebuie să renunți la unele planuri.

Horoscop 26 septembrie 2026 Taur

Este una dintre acele zile în care nu ai control absolut asupra evenimentelor. Și poate că este mai bine așa. Lasă-i și pe alții să te ajute.

Horoscop 26 septembrie 2026 Gemeni

Dacă te bazezi prea mult pe prieteni sau apropiați, s-ar putea să rămâi dezamăgit. În programul lor apar schimbări și nu se mai pot ține de promisiuni.

Horoscop 26 septembrie 2026 Rac

Luna Plină de astăzi este în conjuncție cu Neptun. Vei experimenta un plus de confuzie. Și bineînțeles, îți va fi destul de greu să iei decizii, chiar și pe acelea minore.

Horoscop 26 septembrie 2026 Leu

Te pregătești de o perioadă foarte intensă. Tocmai de aceea, viața îți oferă posibilitatea să faci alegerile cele mai bune pentru programul zilei.

Horoscop 26 septembrie 2026 Fecioară

Vor apărea dispute din cauza banilor. Cu partenerul sau familia. Poate că este nevoie de o reconfigurare a bugetului la comun. Sau de renunțarea la unele cheltuieli.

Horoscop 26 septembrie 2026 Balanță

Luna Plină activează casa relațiilor. Atitudinea persoanei iubite poate fi tare greu de înțeles. Nu îi intri în grație cu nimic și nici nu îți oferă un motiv.

Horoscop 26 septembrie 2026 Scorpion

Vei avea tendința de a te ocupa de multe activități în același timp. Și să le și abadonezi destul de repede. Nu ai răbdare când vine vorba de gospodărie.

Horoscop 26 septembrie 2026 Săgetător

Poți profita de Luna Plină de astăzi prin a strecura în programul tău activități distractive. Chiar ai nevoie să îți reamintești ce este bucuria.

Horoscop 26 septembrie 2026 Capricorn

O zi foarte bună pentru a lua decizii legate de gospodărie sau planul imobiliar. Și de un lucru poți fi sigur! Creativitatea îți va fi debordantă.

Horoscop 26 septembrie 2026 Vărsător

Multe deplasări îți vor da bătăi de cap. Programul tău se poate schimba foarte des. Iar discuțiile purtate îți vor trezi numeroase stări.

Horoscop 26 septembrie 2026 Pești

Luna Plină se petrece în casa a doua. Va trebui să renunți la unele cheltuieli. Și să accepți unele greșeli legate de gestionarea bugetului.