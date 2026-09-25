Horoscop 25 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Ne apropiem de un weekend destul de intens. Vom avea Luna Plină din Berbec, iar Marte va părăsi semnul Racului. Ceea ce înseamnă că avem mare nevoie de prudență.

Horoscop 25 septembrie 2026 Berbec

Te pregătești de o Lună Plină în semnul tău. Și s-ar putea să te confrunți cu situații în care nu mai poți aștepta. Viața te va lua prin surprindere din nou.

Horoscop 25 septembrie 2026 Taur

Nivelul de oboseală este destul de crescut. Atât mintea cât și corpul îți vor atrage atenția că ai nevoie de o zi cât mai simplă în care să iei în considerare odihna.

Horoscop 25 septembrie 2026 Gemeni

Pot apărea revelații referitoare la cercul de prieteni. Veștile primite vă vor lua prin surprindere. Pe plan financiar, s-ar putea să vă grăbiți cu unele decizii.

Horoscop 25 septembrie 2026 Rac

Astrele vă invită să nu lăsați loc de interpretare în discuțiile de la locul de muncă. Marte se pregătește să iasă din semnul vostru, deci veți avea și chef de harță.

Horoscop 25 septembrie 2026 Leu

Te pregătești de o perioadă intensă. Așa că trebuie să îți încarci bateriile, să te relaxezi și să stai departe de evenimente care nu îți aduc nimic bun.

Horoscop 25 septembrie 2026 Fecioară

Pot apărea discuții despre banii cheltuiți de familie. O parte din buget trebuie redistribuită. De asemenea, nu dați pe un produs mai mult decât face.

Horoscop 25 septembrie 2026 Balanță

La locul de muncă, s-ar putea să te implici într-o bătălie a orgoliilor inflamate. Iar în relațiile personale, ai nevoie de un plus de claritate.

Horoscop 25 septembrie 2026 Scorpion

Nu este ziua cea mai bună pentru replici sarcastice la adresa colegilor sau a șefilor. Iar extenuarea nu ajută la absolut nimic, așa că evită excesul de zel.

Horoscop 25 septembrie 2026 Săgetător

Relațiile cu nepoții sau copiii necesită un plus de atenție. Îți vei construi un buget mai realist pentru perioada următoare.

Horoscop 25 septembrie 2026 Capricorn

În discuțiile cu partenerul sau familia pot apărea șicane și de o parte și de alta. Care vă pot îndepărta de obiectivul principal, acela de a rezolva unele probleme.

Horoscop 25 septembrie 2026 Vărsător

Apar deplasări sau vizite neașteptate. Vei avea tendința de a-ți aglomera programul până în punctul în care stilul tău de viață va avea de suferit.

Horoscop 25 septembrie 2026 Pești

Ai nevoie de un plus de pragmatism în chestiunile financiare. După care, astrele te invită să îți reamintește ce îți aduce pasiune.