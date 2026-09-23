Horoscop 23 septembrie 2026. Soarele în Balanță. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Echinocțiul de toamnă/Soarele intră în Balanță. Și urmează o perioadă potrivită pentru socializare, negocieri și diplomație.

Horoscop 23 septembrie 2026 Berbec

Ești într-o perioadă în care compromisurile au un rol important. Și vei deveni mult mai atent la calitatea relațiilor.

Horoscop 23 septembrie 2026 Taur

Dacă vrei o zi bună, trebuie să gestionezi stresul. Acesta va face parte din viața ta, vrei nu vrei. Dar contează enorm cum te poziționezi.

Horoscop 23 septembrie 2026 Gemeni

Începe o perioadă în care trebuie să te și bucuri de viață. Nu doar să muncești sau să te ocupi de treburile casei.

Horoscop 23 septembrie 2026 Rac

Îți poți face planuri legate de confortul locuinței. Poate că vrei unele schimbări și trebuie să găsești fondurile necesare.

Horoscop 23 septembrie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, trece în casa a treia. Comunicarea se va îmbunătăți, iar curiozitatea se va demonstra a fi un instrument foarte util.

Horoscop 23 septembrie 2026 Fecioară

Astrele îți recomandă să cântărești bine orice decizie pe plan financiar. Și poate alegi să nu mai privești banii doar ca pe “ochiul dracului”.

Horoscop 23 septembrie 2026 Balanță

Soarele intră în semnul tău. Deci vei primi un plus de energie și cu dorința de a începe proiecte. În plus, vei reuși să atragi sprijinul celor din jur.

Horoscop 23 septembrie 2026 Scorpion

La locul de muncă, se întâmplă unele evenimente asupra cărora nu ai control. Pe plan personal, o mică neatenție îți poate da planurile peste cap.

Horoscop 23 septembrie 2026 Săgetător

Va trebui să ții cont de expresia „Spune-mi cu cine umbli, ca să-ți spun cine ești”. Pentru că vei fi destul de sociabil, însă în jurul tău se vor perinda diverși oameni.

Horoscop 23 septembrie 2026 Capricorn

Vei primi un plus de vizibilitate la locul de muncă. Poate fi vorba de o reușită, dar și de o boacănă. Imaginea ta din societate chiar contează.

Horoscop 23 septembrie 2026 Vărsător

Vei căuta compania oamenilor de la care ai ce învăța. Pentru că ai o nevoie crescută de a evolua sau de a face parte din cercuri mai alese.

Horoscop 23 septembrie 2026 Pești

Se va schimba ceva în modul în care tu și partenerul/familia vă gestionați finanțele. Bugetul la comun trebuie reorganizat.