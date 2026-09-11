Horoscop 11 septembrie 2026. Lună Nouă în Fecioară. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Luna Nouă în semnul Fecioarei. Un eveniment astrologic potrivit pentru curățenie, purificare, reducerea stresului, organizare și disciplină. Suntem îndemnați să alegem simplitatea și liniștea. Nu este cazul să forțăm niciun proiect dacă nu simțim.

Horoscop 11 septembrie 2026 Berbec

Tu vrei predictibilitate, însă nu prea te vei bucura de aceasta. Pentru că vor apărea schimbări neașteptate. Ferește-te cât poți de scenariile care par prea frumoase ca să fie adevărate.

Horoscop 11 septembrie 2026 Taur

Fii mai prudent în chestiunile de la locul de muncă! În special când vine vorba de relația cu colegii. Nu este cazul să oferi prea multe detalii despre viața ta personală.

Horoscop 11 septembrie 2026 Gemeni

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Un aspect favorabil acelora dintre voi care vor să se ocupe de gospodărie. Oricât de organizat și disciplinat ai încerca să fii, tot vor apărea momente de haos.

Horoscop 11 septembrie 2026 Rac

Luna Nouă se petrece în casa a treia. Mintea îți merge de minune, vei descoperi detalii pe care alții nu le văd. O perioadă plăcută pentru cei care vor să călătorească. Unele discuții cu familia scot la suprafață informații ascunse.

Horoscop 11 septembrie 2026 Leu

Luna Nouă are loc în casa a doua. Ai putea să îți prețuiești serios rezultatele muncii. Sau să înveți să fii mai chibzuit când vrei să faci unele investiții. Sigur vei găsi aceleași produse la un preț mai bun.

Horoscop 11 septembrie 2026 Fecioară

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Ai ocazia să te înnoiești. Să începi alte proiecte. Să alegi prospețimea. Vei alege, bineînțeles, simplitatea și naturalețea.

Horoscop 11 septembrie 2026 Balanță

Astrele îți recomandă să te ferești de tot ce este exagerat. Mintea și corpul au nevoie de odihnă și să fie protejate. Tocmai de aceea, nu trebuie să neglijezi odihna sau somnul.

Horoscop 11 septembrie 2026 Scorpion

Vei fi mai selectiv cu anturajul. Pur și simplu, te-ai săturat de unele discuții sau subiecte. Sau ar fi cazul să te gândești de două ori înainte de a mai acorda iar o șansă persoanelor care ți-au greșit.

Horoscop 11 septembrie 2026 Săgetător

Luna Niouă are loc în casa a zecea. Atenția ta trebuie direcționată către rezultate concrete în zona profesională, și nu pe promisiunile mărețe. Există riscul ca unele persoane dragi să te mai dezamăgească.

Horoscop 11 septembrie 2026 Capricorn

Este una dintre acele zile în care nu trebuie să crezi nimic până nu ți se oferă dovezi serioase. Poți planifica o călătorie sau un eveniment pentru cei dragi.

Horoscop 11 septembrie 2026 Vărsător

Vei avea dificultăți în a distinge adevărul de dezinformare în mediul online. De asemenea, pot apărea unele dificultăți din punct de vedere financiar, deci trebuie să fii calculat.

Horoscop 11 septembrie 2026 Pești

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Relația de cuplu va avea parte de o trezire la realitate. Unele discuții despre bani pot crea un disconfort serios. Dar liniștea este cea care contează cu adevărat.