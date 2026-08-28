Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 29-30 august!

Se încheie o săptămână foarte intensă din punct de vedere astrologic! După ultima eclipsă a anului 2026, vom respira ușurați o perioadă. Astrele ne vor obliga să ne luăm un răgaz. Urmează un careu Marte-Saturn, potrivit tocmai pentru a ne opri din multiplele fugi cotidiene.

Balanță/Ascendent în Balanță

Venus se află, în continuare, în semnul tău. Deci poți profita de influența sa. Prin a te răsfăța, distracție și prin a fi mai selectiv cu oamenii din jur. Pe plan relațional, s-ar putea să apară unele mâhniri sau neînțelegeri. Poate și pentru că tu și partenerul nu reușiți să vă sincronizați când vine vorba de subiecte importante.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, propriul guvernator, se pregătește de un careu cu Saturn. Tocmai de aceea ai nevoie de un program cât mai simplu. Atât la serviciu, cât și în gospodărie. Unele drumuri îți vor da bătăi de cap. Punctualitatea va fi un subiect sensibil al acestui final de săptămână.

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Săgetător/Ascendent în Săgetător

Familia nu va fi de acord cu toate propunerile tale. Poate și pentru că unele ar presupune multiple cheltuieli. Și acum nu este momentul potrivit pentru inconștiență pe plan financiar. Dar vei avea un dor de ducă fantastic.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Relația cu partenerul poate fi ori prea plictisitoare, ori prea agitată. Cert este că aveți nevoie de un obiectiv comun, care să vă țină ocupați. Astfel, evitați reproșurile și suspiciunile. De asemenea, colaborarea cu familia va trece prin numeroase teste.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Timpul nu îți ajunge pentru tot ce vrei tu să faci. Până la urmă, ziua are doar douăzeci și patru de ore. Timp în care mai și dormi. Deci, ți-ar prii să mai delegi din treburi sau să mai amâni din acestea. Dacă mergi la serviciu, ferește-te de conflicte cu colegii!

Pești/Ascendent în Pești

Totul costă! Dacă nu bani, atunci timp și energie. Vei funcționa cu bateriile aproape de zero. În plus, te va bântui tendința de a te îngrijora prea mult din orice. Sau să fii obsedat de unele idei care nu te ajută deloc. Poate devii mai selectiv cu informațiile pe care le consumi din mediul online.