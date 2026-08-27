Cum te salvezi dacă te prinde o tornadă. Regula de aur explicată de Florinela Georgescu (ANM)

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O tornadă a lovit în sudul Franţei la începutul săptămânii, a avariat peste 300 de locuinţe şi a rănit 41 de persoane. Florinela Georgescu, director în ANM, a explicat unde ne putem adăposti de astfel de fenomene meteo, dar şi ce trebuie să evităm.

O tornadă a lovit prefectura Aude, în sudul Franţei, luni seară, avariind peste 300 de locuinţe şi rănind 41 persoane, a anunţat administraţia locală, transmit marţi AFP şi Reuters.

Conform anunţului, 15 persoane dintre răniţi au necesitat spitalizare. Imaginile de pe reţelele de socializare verificate de Reuters au arătat tornada deasupra satului Verzeille din Aude, luni seară.

Multe dintre casele prinse în calea ei au avut geamurile sparte din cauza vântului puternic. Tornada s-a produs în contextul în care valul intens de căldură din această vară a făcut loc, săptămâna aceasta, furtunilor în multe zone din sudul Franţei. Tornada a lovit şi oraşul Pomas, cu o populaţie de aproximativ 1.000 de locuitori, în jurul orei 17:20 (15:20 GMT).

O femeie însărcinată a fost rănită când casa ei s-a prăbuşit şi a fost dusă la spital, a declarat soţul ei. Ea a fost îngropată sub un zid care se prăbuşea, dar protejată de canapeaua ei, a declarat jandarmeria. Starea bebeluşului ei nu este cunoscută.

Două adăposturi au fost deschise pentru victime pentru noapte, unul la centrul comunitar din Pomas şi celălalt în oraşul apropiat Limoux.

Evaluarea pagubelor indică faptul că 300 de locuinţe au fost afectate, iar "operaţiunile de securizare a clădirilor sunt în desfăşurare, în special la parterele celor mai afectate locuinţe, pentru a preveni orice risc de prăbuşire", a explicat prefectura.

"Operaţiunea de căutare şi salvare continuă în oraş", a indicat prefectura, dar echipele de salvare nu caută nicio persoană dispărută. "În acest moment, peste 120 de pompieri sunt la faţa locului, sprijiniţi de specialişti", conform reprezentanţilor prefecturii care au adăugat că sunt aşteptate întăriri de la departamentele învecinate.

Cât de tare bate vântul la tornadă

Florinela Georgescu, director de Prognoză Meteorologică în cadrul ANM, a explicat cât de tare poate bate vântul în astfel de fenomene meteo extreme şi a dat chiar un exemplu din România.

"La tornadă, la intensităţi maxime, vântul poate depăşi 400-500 km/h. Tornada din Franţa a înregistrat viteze de 180-200 km/h. Ceea ce ar încadra la o tornadă de gradul 3. Pagubele s-au văzut. Din păcate, au fost şi persoane afectate. Cu siguranţă au fost emise France Alerturi, să le zicem aşa, pentru furtună puternică. Tornada, în sine, este o manifestare extremă a unor sisteme noroase asociate furtunilor convective, cel mai adesea. Există şi tornade cu origine mai specială, dar de data asta a fost clar asociată unei furtuni pe care sunt absolut convinsă că meteorologii francezi au urmărit-o în evoluţia ei.

Pâlnia tornadei a ajuns până la pământ şi poate fi confirmată doar vizual. Există o anumită structură specifică radar care poate fi asociată probabilităţii de formare a tornadei. Deci se vede acolo structura respectivă, se văd şi alte caracteristici. Radarele cele mai performante pot vedea inclusiv materialele ridicate de tornadă, crengi, acoperişuri, camioane. Să ne aducem aminte, spre exemplu, de tornada de la Dragalina, de la noi din ţară, care a răsturnat un autocar. Deci se poate şi aşa!", a declarat Florinela Georgescu pentru DC News.

Ce poate face un om surprins de tornadă

Conform Florinelei Georgescu, sunt câteva locuri unde ne putem adăposti în siguranţă de astfel de fenomene, dar şi câteva lucruri pe care trebuie să evităm să le facem.

"În primul rând, dacă vedem că se formează acest fenomen, trebuie să ne gândim foarte repede unde ne putem adăposti. Tentaţia, dacă apare într-o zonă unde este un fenomen cu totul exotic, este să vedem ce face, să o fotografiem, să postăm pe reţelele de socializare. Dacă vrem neapărat să o pozăm, să o pozăm din profil, nu din faţă. Să ne asigurăm că nu vine spre noi. Dacă vine spre noi, e cu atât mai rău.

E bine să încercăm să ne adăpostim. Pentru Europa, este un fenomen mai rar venit, deci nu putem spune că avem adăposturi dedicate pentru aşa ceva. Dar putem sta sub un pod, spre exemplu. Dacă suntem în maşină, e bine să oprim, ca să crească aderenţa cauciucurilor. Să fie ceva stabil, să fim cât mai proptiţi. Dacă suntem în casă, e bine să ne ducem într-o cameră lipsită de ferestre. Dacă avem beci, cu atât mai bine.

Orice loc în care ne-am putea adăposti e binevenit şi, de principiu, ar fi bine să nu stăm în preajma lucrurilor care pot fi ridicate foarte repede de la sol şi să ne accidenteze", a mai declarat aceasta.

Furtunile care au lovit sudul Franţei luni seară au provocat perturbări majore pentru toate modurile de transport, inclusiv drumuri, căi ferate şi transport aerian, a relatat Ministerul Transporturilor într-un raport actualizat despre situaţie.

Traficul rutier a fost întrerupt în mod notabil între oraşele Narbonne şi Saintes.

A treia etapă a Turului Spaniei, care a început la Gruissan, în departamentul Aude, a fost oprită definitiv şi anulată de organizatori din cauza unei furtuni de grindină care i-a obligat pe ciclişti să se adăpostească la mai puţin de 20 de kilometri de linia de sosire din Font-Romeu, în departamentul vecin Pyrenees-Orientales.

În Franţa, în medie, se produc câteva zeci de tornade în fiecare an, de intensitate variabilă, potrivit Meteo-France