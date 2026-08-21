Codul portocaliu de caniculă se restrânge sâmbătă: Șase județe rămân sub avertizare

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Codul portocaliu de caniculă se restrânge sâmbătă la șase județe, unde temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, va fi sub Cod galben de caniculă.

Codul portocaliu de caniculă, valabil vineri în peste jumătate de ţară, se va restrânge sâmbătă şi va afecta judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Botoşani şi Iaşi.

Potrivit ANM, în intervalul 22 august, ora 10:00 - 23 august, ora 10:00 în cele şase judeţe vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade, iar în sudul judeţelor Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-22 de grade.

Restul ţării, exceptând judeţele Constanţa şi Tulcea, se va afla sâmbătă sub atenţionare Cod galben de temperaturi maxime deosebit de ridicate, între 33 şi 37 de grade.

Local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau uşor va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în Câmpia Română. În jumătatea sudică a ţării noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-22 de grade.

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Vineri, Codul portocaliu pentru 27 de judeţe

Pentru ziua de vineri, meteorologii au menţinut Codul portocaliu pentru 27 de judeţe, din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei şi sud-vestul Munteniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul şi sud-vestul Olteniei se vor atinge 39-40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-22 de grade.

În jumătatea de sud a Moldovei şi în nordul, centrul şi estul Munteniei este Cod galben, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.