Prognoza meteo actualizată. Vremea în următoarele zile în țară și-n București

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Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturile se mențin ridicate, iar, din octombrie, și vântul își pierde din intensitate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Până duminică, vântul va avea intensificări în mare parte din țară, iar temperaturile minime vor fi în scădere. Totuși, va fi mai cald decât normalul perioadei în mare parte din țară, în timp ce maximele zilelor următoare vor ajunge până spre 25 de grade. În prima săptămână de octombrie, temperaturile oscilează, dar rămân ridicate, iar vântul nu va mai sufla cu putere.

Până la 26 de grade în Banat

Miercuri, 30 septembrie, în țară ”vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu înnorări pe litoral unde izolat va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp), iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40...50 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în vest și apropiate de normal în rest, astfel la nivelul întregii țări vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Temperaturile minime, vor caracteriza o noapte rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, și vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață îndeosebi în depresiuni”.

În București, ”vremea va fi frumoasă și apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după-amiaza (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade” conform ANM.

Ceață și brumă, din 1 octombrie

Joi, vremea continuă să fie ”predominant frumoasă, cu valori termice diurne apropiate de normalul climatologic, dar dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și cu totul izolat ploi slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și în zona Carpaților de Curbură unde vor fi viteze de 45...55 km/h, iar mai ales pe parcursul zilei și în restul Dobrogei, estul Munteniei și în sudul Moldovei (rafale de până la 35...40 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 16...18 grade în estul Transilvaniei și izolat în nordul și centrul Moldovei și 24 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse 2 și 12 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până spre -3 grade, dar și mai ridicate pe litoral până spre 13 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, iar spre sfârșitul intervalului în zonele depresionare din centrul țării se va produce brumă”.

În București, ”vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei (viteze la rafală de până la 30...35 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă va fi de 6...9 grade”.

Vineri, 2 octombrie, vreme predominant frumoasă

”Vremea va fi în continuare predominant frumoasă, cu valori termice diurne apropiate de mediile multianuale specifice începutului de octombrie, dar dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice și mai mult senin în rest. Pe litoral, mai ales pe parcursul zilei, temporar vor fi înnorări și izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sud-estul teritoriului, cu viteze de 30...45 km/h, iar pe litoral și în Carpații de Curbură, în general cu rafale de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până în jurul a -3 grade, dar și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, până spre 11...13 grade. Izolat se va semnala ceață, iar în spre sfârșitul intervalului, în zonele depresionare, în special din centrul țării se va produce brumă” anunță ANM prognoza generală.

În București, ”vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice începutului de octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușorare intensificări după- amiaza (viteze la rafală de până la 35 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul a 21 de grade, iar cea minimă va fi de 6...8 grade”.

Prognoza meteo pentru weekend

Vremea sâmbătă, în țară

”Vremea va fi în general frumoasă, cu valori termice ce se vor situa în jurul celor specifice datei în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări în extremitatea de sud-est, dar probabilitate pentru ploi va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar cele minime vor fi de la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 12...13 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiții de ceață, iar mai ales în depresiuni se va produce brumă.

Vremea în București

Vremea va fi frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 6...8 grade.

Vremea duminică în țară

Se estimează temperaturi ușor sub cele normale în extremitatea de sud-est a țării, puțin peste acestea în cea vestică și în jurul acestora în rest. Cerul va fi variabil, cu probabilitate mai ridicată pentru înnorări și izolat ploi slabe în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Cu totul izolat vor fi condiții de ceață.

Vremea în București

Vremea va fi frumoasă, cu valori termice apropiate de normele climatologice specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade” arată ANM.

În săptămâna următoare, vremea se va încălzi ușor în mare parte din țară, iar vântul își pierde din intensitate. Temperaturile maxime se vor situa în jurul a 19 - 25 de grade.