Vânt şi ploi în mare parte din ţară. ANM a transmis prognoza

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ANM a transmis prognoza meteo actualizată. Iată cum va fi vremea în ţară, dar şi în Capitală.

ANM anunţă că duminică va ploua în mai multe zone din ţară, dar şi că vântul va avea intensificări temporare.

"Îndeosebi în prima parte a zilei de duminică (13 septembrie) în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 15...20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

După-amiaza, seara și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) și vijelii (viteze în general de 40...60 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură), dar de scurtă durată și asociat averselor (viteze în general de 40...50 km/h)", transmite ANM.

Cum va fi vremea în Bucureşti

"Vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă va fi de 21...22 de grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse (cantități de apă în general de 3...5 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

În intervalul 13 septembrie, ora 10 - 13 septembrie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică", a mai arătat ANM.

Cod Galben în judeţele Constanţa şi Tulcea până duminică la prânz

"Local, va ploua, iar în timp scurt sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore, izolat, s-au acumulat cantități de 20...30 l/mp.

Zone vizate:

- Județul Constanta ; - Zona de litoral a județului Tulcea , respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

- Județul Tulcea : Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina", arată ANM.

Avertizarea expiră duminică, 13 septembrie, la ora 12:00.