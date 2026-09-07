Vreme de vară în România. Temperaturile urcă până la 35 de grade, dar apoi se răcește

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Toamna începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în România. Marți și miercuri vremea se încălzește treptat, iar joi maximele ajung până la 33 - 35 de grade în unele regiuni. Și în București va fi cald, cu temperaturi de până la 31 - 32 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele zile în București și-n țară.

Astfel că marți, 8 septembrie, în țară, ”vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață”.

În București, ”vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 - 30 de grade și cea minimă de 11 - 15 grade”.

De miercuri se încălzește și mai mult

Miercuri, se va încălzi și mai mult: ”Valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și parțial în centru și sud și izolat caniculară în Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului în vestul țării vor fi înnorări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...45 km/h) pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură (cu rafale de 50...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 23...24 de grade pe litoral și 34...35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață”.

În București, ”vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 13...16 grade”.

Temperaturi de peste 30 de grade în mare parte din țară

Joi, 10 septembrie, ”vremea va fi călduroasă în sudul, estul și parțial în centrul țării, dar și ușor instabilă în vest și nord-vest, unde vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (2...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu intensificări (viteze la rafală în general de 40...50 km/h) în regiunile estice, vestice și nordice, inclusiv de scurtă durată asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24...25 de grade pe litoral și 33 de grade pe alocuri în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8...9 grade în estul Transilvaniei și 19...20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață”.

În București, ”va fi în continuare vreme călduroasă, cu o maximă termică în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade”.

Vineri, în țară, ”valorile termice vor fi în scădere în vest, centru și nord și se vor situa în jurul celor specifice în a doua decadă a lunii septembrie, iar în sud-sud-est local se vor menține peste acestea și vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse (în general slabe cantitativ) și descărcări electrice local în zona de munte și pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și nordul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări la munte și pe arii restrânse în sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață”.

În București, ”vremea se va menține călduroasă, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi redusă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade”.