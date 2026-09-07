Lucruri mai puțin știute despre Insula Ormuz. Bogdan Bucur: "Este insula paradisului. Poate că nu v-ați imaginat până acum"

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Sociologul Bogdan Bucur a vorbit la interviurile DC NEWS despre Insula Ormuz, pe care o descrie drept "insula paradisului".

Sociologul Bogdan Bucur a fost invitat, sâmbătă, 5 septembrie, la interviurile DC NEWS, acolo unde a vorbit, printre altele, despre importanța strategică a Insulei Ormuz și despre modul în care marile imperii au urmărit să controleze punctele-cheie ale rutelor comerciale.

Bogdan Bucur a descris Insula Ormuz, aflată în Golful Piersic, drept un adevărat "paradis" și i-a îndemnat pe cei interesați să caute mai multe informații despre ea.

Bogdan Bucur: Insula Ormuz este insula paradisului

"V-aș invita, dacă aveți acces la Internet, doar să scrieți pe Google - Insula Ormuz. Veți fi șocați pentru că este insula paradisului. Poate că nu v-ați imaginat până acum. Exact în Golf, exact acolo este", a declarat Bogdan Bucur la interviurile DC NEWS.

Sociologul a explicat apoi importanța strategică pe care a avut-o insula de-a lungul istoriei, în contextul expansiunii portugheze. Potrivit acestuia, portughezii au dezvoltat o strategie bazată pe controlul unor puncte-cheie, în locul ocupării unor teritorii întinse.

"Este una dintre posesiunile portugheze pentru că portughezii au inventat ceva absolut drăcesc. Este o invenție absolut drăcească pe care toate marile imperii după aceea au încercat să o exploateze. Și-au dat seama că nu merită să controlezi teritorii largi. Este suficient să ai puncte strategice.

Cu alte cuvinte, dacă tu poți să gâtui intrarea în Golful Piersic din Insula Ormuz - este și Strâmtoarea Ormuz, este și Insula Ormuz - și pui pe ea, faci un mic fort... (Fortul Nossa Senhora da Conceição, cunoscut drept Castelul Portughez din Ormuz - n.r.). Este vizitabil, bineînțeles că este ceva... e muzeu. Și dacă pui pe fortul acela 2-3 tunuri, ori plătești, ori îți dă cu ghiuleaua în cap. Controlezi tot accesul în Golful Piersic", a mai spus Bogdan Bucur despre Insula Ormuz, posesiune a portughezilor între 1515 și 1622, dar care astăzi este parte a Iranului.

"N-au înțeles asta spaniolii la Gibraltar", a spus apoi Val Vâlcu.

Bogdan Bucur: Iubesc Ceuta, e o poveste foarte frumoasă

Apoi, sociologul Bogdan Bucur a amintit de Ceuta, oraș pe care spune că l-a vizitat recent. Reamintim că enclava spaniolă s-a aflat recent în centrul uneia dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, după ce peste 70 de mii de persoane au încercat să treacă din Maroc în Ceuta, într-un interval de doar câteva zile.

"Au înțeles în cele din urmă, uitați-vă la Ceuta... Iubesc Ceuta, e o poveste foarte frumoasă. Am fost acolo acum două luni. Ceuta a devenit spaniolă după destrămarea Uniunii Iberice hispano-portugheze și în mai puțin de 200 de ani de când Ceuta a fost portugheză ei au ales, cei din Ceuta au ales să rămână sub coroana spaniolă și atunci Spania are Ceuta cam de pe la 1640, cu acte", a spus Bogdan Bucur.

La final, sociologul a revenit la peisajele spectaculoase ale Insulei Ormuz, despre care a spus că pare desprinsă din altă galaxie.

"Deci să nu uitați, dați căutare pe Internet - Insula Ormuz, să vedeți ce înseamnă insula paradisului. Sunt minerale la suprafață și arată de zici că ești într-o altă galaxie. Ești pe niște dealuri de minerale în toate culorile pământului. Sunt niște imagini nemaipomenite. Sunt acolo și plaje roșii, datorită oxizilor de fier și datorită activității vulcanice", a mai spus Bogdan Bucur.