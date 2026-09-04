Vocea României a revenit cu sezonul 14, ultimul cu Irina Rimes: ”Iau o pauză în carieră”. Concurentul care a întors scaunele de la primele note

Vocea României a revenit cu sezonul 14. Un jurat părăsește concursul după acest sezon

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului ”Vocea României” a debutat vineri seară, la PRO TV, aducând în fața telespectatorilor noi concurenți și interpretări spectaculoase.

Prima ediție a venit însă și cu un anunț neașteptat din partea Irinei Rimes, care a dezvăluit că acesta va fi ultimul său sezon în postura de antrenor.

Primele voci au urcat pe scena „Vocea României”

Noul sezon al competiției muzicale a început de la ora 20:30, iar concurenții au venit pregătiți cu melodii din repertoriile unor artiști și formații cunoscute, de la Iron Maiden, Radiohead și Stevie Wonder până la Amy Winehouse, Beyoncé sau Vama Veche.

Printre cei care au urcat pe scenă în prima ediție s-a numărat și Mihai Teacă, care a ales o interpretare neașteptată a piesei „Mă dusei să trec la Olt” și a reușit să întoarcă scaunele antrenorilor încă de la primele note.

„Ești o sursă de inspirație”, au transmis reprezentanții „Vocea României” pe pagina de Facebook a emisiunii.

Înaintea debutului, Tudor Chirilă, antrenor în cadrul concursului încă din 2014 și cel care a avut cei mai mulți câștigători de-a lungul sezoanelor, a dezvăluit o parte dintre piesele pregătite de concurenți.

Printre acestea se numără „Fear of the Dark” - Iron Maiden, „Creep” - Radiohead, „Raise Your Horns” - Halestorm, „Oameni” - Aurelian Andreescu, „She's Gone” - Steelheart, „Cu tine” - Vama Veche, „Everybody Hurts” - R.E.M., dar și melodii asociate cu Beyoncé, Amy Winehouse și Stevie Wonder.

„Io zic că aveți ce asculta”, a transmis Tudor Chirilă înainte de emisiune.

Irina Rimes: ”Este ultimul meu an la Vocea României”

Dincolo de competiție, prima ediție a sezonului a adus și un moment personal. Irina Rimes a anunțat că sezonul 14 va fi ultimul pentru ea la „Vocea României”.

Artista, care face parte din echipa de antrenori a show-ului din 2018, a explicat că își dorește să ia o pauză în carieră și să acorde mai mult timp vieții personale.

„Dacă tot e vorba de sinceritate: anul ăsta este ultimul meu an la Vocea României, pentru că vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Fiind ultimul meu an nu-mi permit să scap nicio voce bună”, a declarat Irina Rimes, într-un comunicat transmis de PRO TV.

Artista a mărturisit că dorința de a deveni mamă se află în spatele deciziei de a se retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor.

„Dacă vreau să fiu mamă la un moment dat trebuie să ies puțin din lumina reflectoarelor. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta. Vreau să plec frumos, așa că miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a mai spus Irina Rimes.