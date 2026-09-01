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Zeci de persoane dintr-un hotel din Saturn acuză stări de rău. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, marţi seară, în condiţiile în care zeci de persoane cazate într-un hotel din staţiunea Saturn acuză stări de rău, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea”.

Conform sursei citate, 30 de persoane au stare de rău. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, iar misiunea este în dinamică.

Presa locală scrie că, până acum, au fost asistați 7 minori și 9 adulți. Doi adulți, o femeie și un bărbat, au fost preluați de ambulanță pentru a fi transportați la spital.

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