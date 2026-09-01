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Zeci de persoane dintr-un hotel din Saturn acuză stări de rău. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 01 Sep 2026
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ambulanta 112
FOTO: Agerpres

Zeci de persoane dintr-un hotel din Saturn acuză stări de rău. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, marţi seară, în condiţiile în care zeci de persoane cazate într-un hotel din staţiunea Saturn acuză stări de rău, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ”Dobrogea”. 

Conform sursei citate, 30 de persoane au stare de rău. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, iar misiunea este în dinamică. 

Presa locală scrie că, până acum, au fost asistați 7 minori și 9 adulți. Doi adulți, o femeie și un bărbat, au fost preluați de ambulanță pentru a fi transportați la spital.

Revenim cu informații. 

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Comentarii (1)

Gigi   •   01 Septembrie 2026   •   21:50

Intoxicatie alimentara. patronul machidon nu a aruncat alimentele expirate pastrate in conditii precare de un personal prost remunerat

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