Chirieac - Ciutacu, dialog savuros după ce Armand a fost condamnată la închisoare. ”Mie mi-a stat inima în loc”

Clotilde Armand. Sursa Foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac și jurnalistul Victor Ciutacu au comentat decizia de astăzi în cazul lui Clotilde Armand.

Fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a primit luni o pedeapsă de un an de închisoare din partea Judecătoriei Sectorului 1 București, însă aplicarea acesteia a fost amânată. Hotărârea a fost pronunțată într-un dosar în care Armand a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene în 2022.

Armand a emis patru dispoziții prin care și-a majorat indemnizația lunară, iar în urma acestor plăți primărița a primit 18.720 de lei brut. În reacția oficială pe care a avut-o pe Facebook, Armand susține că este "un dosar politic" și că nu are încredere în "ticăloșii din Justiție". Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile. Analistul Bogdan Chirieac și jurnalistul Victor Ciutacu au comentat subiectul într-un dialog spumos la România TV.

"Poate a luat banii de salariu din greșeală"

Bogdan Chirieac: "Ce ne face domnule? Să o dăm afară! Nu mai respectă statutul partidului!"

Victor Ciutacu: "Păi să o dați afară, domnul Chirieac!"

Bogdan Chirieac: "Sau să nu o dăm? Totuși, parcă nu-mi vine să cred. Parcă nu mă lasă inima".

Victor Ciutacu: "Mă uit la useriștii sinceri, mă uit în ochii domnului Drăgoescu și stau și mă întreb 'dacă nici în DNA nu mai avem încredere ce ne facem?'

Bogdan Chirieac: "Victor, dacă noi nu am pus șef la DNA pe unul de al nostru acum ce vrei? Zău așa! Nu ne-a lăsat președintele și acum suntem supărați și pe Justiție și pe el".

Victor Ciutacu: "Ziceți domnule Chirieac. Mai departe ce facem?"

Bogdan Chirieac: "Poate a luat banii de salariu din greșeală".

Victor Ciutacu: "Reacția doamnei Armand de astăzi, domnule Chirieac, a fost delicioasă. Dânsa a spus pe Facebook și știu că dumneavoastră nu aveți. Ați rămas la telefoanele alea câștigate la pufuleți".

Bogdan Chirieac: "Nu aveți dumneavoastră telefon ca mine. Vă mănâncă invidia! Lăsați asta, ziceți de doamna Armand".

Victor Ciutacu: "Fiți atenți. Doamna Armand a început așa: 'astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei'. Femeia lui Dumnezeu, astăzi Judecătoria a decis să te condamne la un an de pușcărie! Ca accesoriu ți-a amânat executarea cu doi ani de zile. A început cu amânarea ca și cum despre asta era vorba. O șmecherie fără margini pe comunicare".

Bogdan Chirieac: "Eu m-am liniștit cu altceva. O parte a presei a dat astăzi la televizor, bineînțeles nu cea 'independentă' de tip Recorder, înregistrarea audio-video în care dânsa cerea încă două oferte..."

Victor Ciutacu: "A luat telefonul directoarei de la achiziții ca să vorbească cu ofertantul și a zis 'mai vin-o cu două oferte'.

Bogdan Chirieac: "Exact!"

Victor Ciutacu: "Da, e tare de tot! Acolo nu s-a deschis dosar penal."

Bogdan Chirieac: "Asta vreau să zic. Mie mi-a stat inima în loc. Am zis 'hai că deschid dosar penal'. Bine că nu a fost așa și au lăsat-o în pace doamna Armand. Altfel nu știu cum scotea cămașa ca să zic așa".

Victor Ciutacu: "Deci, tot răul spre bine!"

Bogdan Chirieac: "E bine că mai avem puțină influență în Justiție. Ce să facem dacă nu ne-au mai pus procurori?"

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