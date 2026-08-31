Grindeanu, întrebat de o negociere cu AUR: E o nesimțire ca acest circ să continue. Avem nevoie de un moment zero

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va negocia cu AUR pentru susţinerea în Parlament a învestirii unui Guvern. Iată ce a răspuns preşedintele PSD.

Este deschis PSD să negociere cu AUR voturile pentru învestirea unui Guvern? Sorin Grindeanu a declarat, la Sinaia, după şedinţa cu liderii PSD, că nu va merge la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan cu o majoritate clară, ci doar bazându-se pe numărul de parlamentari pe care PSD îi are. Iată, însă, ce răspunde preşedintele PSD despre o posibilă negociere cu AUR.

"Să știți că România se află într-o situație atât de dificilă din punct de vedere economic și social după măsurile dezastroase ale lui Ilie Bolojan, încât cred că este, până la urmă, o nesimțire — și e corect cuvântul — și o sfidare efectivă la adresa românilor ca acest circ politic să continue. Dacă unii încă au orgolii, e problema lor.

Eu am venit astăzi cu un acord în 10 puncte pe care îl propunem nu doar partidelor, ci și societății civile, mediului de afaceri, tuturor. Cred că e necesar un moment zero și în politica românească. Orgoliile și certurile continue nu cresc nici economia și nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-și dea seama și să acționeze mai responsabil. Toate partidele.

Strâmbatul din nas și cearta permanentă, din perspectiva noastră, provoacă blocaje politice și mai provoacă ceva: lehamite din partea oamenilor, a românilor. La fel ca și încăpățânarea că doar cineva deține adevărul absolut și că acest adevăr trebuie să fie impus tuturor. E nevoie de mai mult dialog din perspectiva noastră pe scena politică.

Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună-credință de la partidele de dreapta, care vor vota un posibil guvern format așa cum am spus mai devreme. În ceea ce privește AUR, poziția noastră nu s-a schimbat: respect și respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectiva de a avea o alianță de guvernare cu AUR. Dacă vrem ca Partidul Social-Democrat — și vrem acest lucru cu toții — să câștige alegerile ca și până acum, atunci ținta este să se bată pentru locul 1. E logic, da?", a declarat Sorin Grindeanu.

Ulterior, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă, în contextul declaraţiei sale, va accepta voturi de la parlamentari care ar putea părăsi AUR.

"Eu nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau a unor parlamentari — că sunt de la AUR, că sunt de la USR sau de la PNL, foarte bine. La asta m-am referit", a mai declarat preşedintele PSD.

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Senatorul PSD Daniel Zamfir a răspuns unei întrebări adresate de un cititor DC News, pe care jurnalista Anca Murgoci i-a adresat-o în cadrul unui interviu de marți, 25 august 2026.

„Apropo de Guvern, vă întreabă un cititor de ce nu coabitați cu AUR, pentru că așa se vor combate trădătorii de neam, în frunte cu Ilie Bolojan, susținuți de USR?“, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Pe mine nu m-ați auzit vreodată vorbind despre acest partid în integralitatea lui că este un partid extremist și trebuie trase linii roșii și așa mai departe. Toți ăștia care au tot tras linii roșii, atunci când au avut interese comune, au votat împreună (n.r. cu AUR)“, a punctat Daniel Zamfir.

Trebuie amintită în acest colaborarea dintre AUR și USR din 2021, când cele două partide au inițiat și depus o moțiune de cenzură comună pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cîțu, în urma ieșirii USR PLUS de la guvernare.

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