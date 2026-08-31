Grindeanu îl contrazice pe Simion în privința desemnării premierului

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Vom avea sau nu Guvern cu puteri depline până la 1 octombrie? George Simion spune că nu va fi nicio desemnare până pe 21 septembrie, dar Sorin Grindeanu îl contrazice.

"Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură?

Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm", a scris George Simion pe Facebook.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, l-a contrazis pe George Simion.

"Ce să fac eu, să-l comentez pe Simion? Eu cred că va fi o desemnare destul de rapidă. Asta cred. Și mai cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să se voteze un nou guvern, dar de mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. Nu am niciun fel de informație despre motivul pentru care George Simion a spus acest lucru și nici nu vreau să comentez zicerile lui", a declarat Sorin Grindeanu.

Va avea România Guvern până la 1 octombrie?

Sorin Grindeanu transmite că şi-ar dori ca România să aibă un Guvern cu puteri depline până la 15 septembrie, înainte ca România să fie din nou evaluată de agenţiile de rating.

"Eu mi-aș dori să avem un guvern până la 15 septembrie. Cred că au mai rămas câteva zile până când vine agenția de rating, chiar începând cu 15 septembrie, dacă nu mă înșel. Oricum, în a doua jumătate a lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie legitimați printr-un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aș dori să avem un guvern până pe 15 septembrie", a mai declarat preşedintele PSD.

Rezoluţia adoptată de PSD înainte de consultările de la Cotroceni

Consiliul Politic Naţional al PSD a adoptat, luni, la Sinaia, o rezoluţie intitulată "România înaintea intereselor de partid. Disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles în detrimentul interesului naţional", prin care solicită tuturor forţelor politice responsabile să nu folosească instituţiile şi familiile politice europene ca instrumente în confruntările politice interne, atunci când consecinţele unor astfel de demersuri pot fi suportate de România şi de cetăţenii români.

"PSD condamnă demersurile politice prin care dispute interne din România sunt transferate la nivel european şi transformate în acţiuni care pot pune sub semnul întrebării accesul ţării noastre la fondurile europene care i se cuvin. Recent, liderii Partidului Popular European şi Renew Europe, familiile politice europene din care fac parte PNL, respectiv USR, au sesizat Comisia Europeană în legătură cu legislaţia privind integritatea adoptată de Parlamentul României şi au pus explicit în discuţie plata a 770 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. PSD consideră legitimă orice dezbatere privind respectarea statului de drept, integritatea sau conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul european", se arată în această rezoluţie.

Social-democraţii susţin că instituţiile europene trebuie respectate, iar România trebuie să îşi îndeplinească toate angajamentele asumate.

"Ceea ce nu putem accepta este folosirea instituţiilor şi familiilor politice europene ca instrumente în confruntările politice interne, atunci când consecinţele pot fi suportate de România şi de cetăţenii români. Este cu atât mai greu de justificat un asemenea demers în condiţiile în care PNL a votat în Parlamentul României legea pusă ulterior sub semnul întrebării de propria familie politică europeană, iar USR a ales să transforme o dispută politică internă într-o temă europeană care poate afecta accesul României la fondurile din PNRR. România a mai plătit în trecut pentru practica exportării conflictelor politice interne la Bruxelles. Această abordare trebuie să înceteze. Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: nicio dispută politică internă nu trebuie externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României. Apartenenţa la o familie politică europeană presupune responsabilitate", mai spun social-democraţii în document.

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