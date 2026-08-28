CET Palas Constanţa şi CET Hidrocarburi Arad, puse în funcţiune. Sunt finanţate prin PNRR

Foto Primăria Arad

Ilie Bolojan a anunţat punerea în funcţie a două proiecte finanţate prin PNRR, CET Palas Constanţa şi CET Hidrocarburi Arad.

"Transelectrica și Rețele Electrice România au emis astăzi acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru două proiecte importante finanțate prin PNRR: CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad.

Cele două noi centrale sunt, de astăzi, racordate la Sistemul Energetic Național, iar din punct de vedere al finanțării proiectele sunt considerate finalizate.

În următoarele luni vor avea loc probele și punerea în funcțiune a instalațiilor, urmând ca din sezonul rece să funcționeze în regim normal.

Cele două centrale de ultimă generație vor crește eficiența sistemelor de termoficare și vor asigura producția de energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente.

La Constanța, noua centrală va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, iar la Arad producția de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare.

Pentru cele două orașe, investițiile sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Național reprezintă noi capacități de producție pe gaze, care vor contribui la susținerea producției de energie electrică.

Atunci când administrațiile locale tratează cu seriozitate proiectele, când proiectanții și constructorii își fac treaba, iar finanțarea este asigurată, închidem proiecte dificile la timp.

Mulțumesc tuturor celor implicați în aceste proiecte!", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Anunţ despre investiţiile în energie

Tot vineri, Ilie Bolojan a făcut şi un anunţ despre investiţiile în energie.

"Ministerul Energiei a finalizat evaluarea proiectelor depuse în apelul competitiv pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Apelul a avut un buget de 150 de milioane de euro și a fost deschis până în februarie 2026. Au depus proiecte 11 companii industriale.

Au fost aprobate 7 proiecte, cu o valoare totală a investițiilor de 290 de milioane de euro, din care ajutorul de stat este de 109 milioane de euro. Diferența este acoperită de companii din surse proprii.

Lista companiilor ale căror proiecte au fost aprobate poate fi consultată pe site-ul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3ScUgY4

Schema de sprijin are un efect de levier, mobilizând din partea companiilor o sumă mult mai mare decât grantul alocat.

Investițiile aprobate cuprind înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie, retehnologizarea liniilor de producție, electrificarea unor procese industriale, recuperarea căldurii pierdute în procesele tehnologice și instalarea de sisteme care măsoară consumul de energie și emisiile în timp real, la nivelul fiecărui flux energetic al companiei.

Prin aceste investiții se urmărește o reducere a consumului de energie de 990.000 MWh pe an și o reducere a emisiilor cu 239.000 de tone de CO₂ echivalent pe an.

Etapele care urmează:

soluționarea contestațiilor – 06.10.2026;

perioada de precontractare/contractare – până la 30.11.2026;

finalizarea investițiilor – cel târziu la 30 iunie 2030.

Investițiile în eficiență energetică înseamnă costuri de producție mai mici, o industrie mai competitivă și un aer mai curat", a mai scris Ilie Bolojan.