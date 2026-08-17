Ilie Bolojan, prima reacție despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu: Se încearcă să se facă din țânțar armăsar

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a oferit prima reacţie despre întâlnirea cu preşedinta CCR, Simina Tănăsescu.

Aflat în judeţul Bihor, pentru o vizită la pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79) din Oradea, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre întâlnirea cu preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, întâlnire care a avut loc cu doar câteva zile înainte ca CCR să discute legea ANI. Dacă legea va fi declarată constituţională,. preşedintele USR, Dominic Fritz, ar putea pierde funcţia de primar al Timişoarei.

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"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele.

Când eram primar în Oradea şi se reabilita sediul Curţii de Apel Oradea, cineva trebuie să meargă să susţină proiectul, cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilităţi, să se lucreze în paralel. Şi atunci, sigur, am avut întâlniri cu conducerea Curţii de Apel Oradea, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol.

Atunci când eram preşedinte de CJ, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme. Îmi aduc aminte că Parchetul voia să îşi facă un sediu. Şi am avut întâlniri cu reprezentanţii conducerii Parchetului, am identificat un teren, le-am pus terenul la dispoziţie. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru.

Aşa e şi în acest caz şi mai multe nu are rost să vă spun", a declarat Ilie Bolojan.

ÎCCJ cere "consecinţe instituţionale" după întâlnirea dintre Bolojan şi Simina Tănăsescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se alătură CSM şi critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Judecătorii spun că "situaţia prezintă o gravitate instituţională aparte", în contextul în care CCR trebuie să soluţioneze un conflict juridic de natură constituţională declanşat chiar de Ilie Bolojan.

"Explicațiile oferite până în acest moment cu privire la întrevederea dintre președinta Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru, nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia și nici să înlăture îngrijorările legitime generate în spațiul public și la nivelul autorității judecătorești.

În acest context, Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură preocupărilor exprimate la nivelul sistemului judiciar cu privire la necesitatea respectării exigențelor de independență, imparțialitate și transparență și consideră necesară clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc această întrevedere. Situația prezintă o gravitate instituțională aparte, în condițiile în care Curtea Constituțională este chemată să soluționeze, printre altele, un conflict juridic de natură constituțională declanșat chiar de către domnul Ilie Bolojan, iar președinta Curții participă la soluționarea cauzei în calitate de judecător.

Într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituțional trebuie nu doar să fie independent și imparțial, ci să se situeze, fără echivoc, în afara oricărei aparențe rezonabile de influență sau de apropiere față de una dintre părți. Separarea puterilor nu este un principiu declarativ. Ea presupune limite instituționale clare și respectarea lor cu atât mai strictă de către cei chemați să garanteze echilibrul constituțional. Autoritatea unei decizii constituționale nu se întemeiază numai pe caracterul său obligatoriu, ci și pe încrederea că aceasta a fost adoptată la adăpost de orice influență sau aparență rezonabilă de influență", transmite ÎCCJ într-un comunicat de presă.