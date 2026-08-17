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Ilie Bolojan, prima reacție despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu: Se încearcă să se facă din țânțar armăsar

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 17 Aug 2026
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ilie bolojan premier guvern
Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a oferit prima reacţie despre întâlnirea cu preşedinta CCR, Simina Tănăsescu.

Aflat în judeţul Bihor, pentru o vizită la pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79) din Oradea, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre întâlnirea cu preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, întâlnire care a avut loc cu doar câteva zile înainte ca CCR să discute legea ANI. Dacă legea va fi declarată constituţională,. preşedintele USR, Dominic Fritz, ar putea pierde funcţia de primar al Timişoarei. 

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"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele. 

Când eram primar în Oradea şi se reabilita sediul Curţii de Apel Oradea, cineva trebuie să meargă să susţină proiectul, cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilităţi, să se lucreze în paralel. Şi atunci, sigur, am avut întâlniri cu conducerea Curţii de Apel Oradea, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. 

Atunci când eram preşedinte de CJ, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme. Îmi aduc aminte că Parchetul voia să îşi facă un sediu. Şi am avut întâlniri cu reprezentanţii conducerii Parchetului, am identificat un teren, le-am pus terenul la dispoziţie. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru. 

Aşa e şi în acest caz şi mai multe nu are rost să vă spun", a declarat Ilie Bolojan. 

ÎCCJ cere "consecinţe instituţionale" după întâlnirea dintre Bolojan şi Simina Tănăsescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se alătură CSM şi critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Judecătorii spun că "situaţia prezintă o gravitate instituţională aparte", în contextul în care CCR trebuie să soluţioneze un conflict juridic de natură constituţională declanşat chiar de Ilie Bolojan. 

"Explicațiile oferite până în acest moment cu privire la întrevederea dintre președinta Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru, nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia și nici să înlăture îngrijorările legitime generate în spațiul public și la nivelul autorității judecătorești.

În acest context, Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură preocupărilor exprimate la nivelul sistemului judiciar cu privire la necesitatea respectării exigențelor de independență, imparțialitate și transparență și consideră necesară clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc această întrevedere. Situația prezintă o gravitate instituțională aparte, în condițiile în care Curtea Constituțională este chemată să soluționeze, printre altele, un conflict juridic de natură constituțională declanșat chiar de către domnul Ilie Bolojan, iar președinta Curții participă la soluționarea cauzei în calitate de judecător.

Într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituțional trebuie nu doar să fie independent și imparțial, ci să se situeze, fără echivoc, în afara oricărei aparențe rezonabile de influență sau de apropiere față de una dintre părți. Separarea puterilor nu este un principiu declarativ. Ea presupune limite instituționale clare și respectarea lor cu atât mai strictă de către cei chemați să garanteze echilibrul constituțional. Autoritatea unei decizii constituționale nu se întemeiază numai pe caracterul său obligatoriu, ci și pe încrederea că aceasta a fost adoptată la adăpost de orice influență sau aparență rezonabilă de influență", transmite ÎCCJ într-un comunicat de presă.

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Comentarii (8)

jean   •   17 August 2026   •   11:58

se face din țânțar armăsar,,,dar tu de ce te ai intalnit cu ea?lasa vrajeala asta ieftina !!!

Stefan   •   17 August 2026   •   11:47

Cetatene Bolojan , ptr premier numai esti, trebuie sa intelegi ca nu suntem idioti. Este treaba ta ptr cine vorbesti acum, dar noi romanii marea majoritate cam 85% nu te credem .Asa ca laso balta. Du te tu acasa ca nu te mai baga nimeni in seama. Esti atat de mic, dar mic rau de tot. Cine vrea sa ti pupe maiinile si picioarele, adica sclavii tai n au decat. Restul este circ. Sunteti cei mai slabi politicieni de cand exista tara asta. Dar de fapt TU esti sclavu nr. 1 ptr cei de a fara. Si tare ma bucur cat de jos ai ajuns. Macar restul poporului avem demnitate si credinta in Dumnezeu. Vai de capul tau.

# SICTIR, PSEUDO-politruc !!!   •   17 August 2026   •   11:32

Sa-ti fie RUSINE, NESIMTITULE...! In ce calitate te-ai intilnit TU, EXPIRATULE???LUATE-AR NAIBA, POCITANIE!!!

VIOREL   •   17 August 2026   •   11:09

Jigodiile iau decizii pe sub masă....

Constantin   •   17 August 2026   •   10:47

Nimeni nu știe ca tu ești specialist în construcții de unde mai scoți și aberațiile astea. Tu nu ai înțeles ca ești premier demis nu mai ai nici o calitate așa ca pleacă acasă.

janos   •   17 August 2026   •   10:44

noi cei de la UDMR nu credem asta dar totusi te iubim iubite conducator PNL si mergem mai departe cu tine .

Valter Cojman   •   17 August 2026   •   10:43

Si intalnirea asta "oficiala" trebuia facuta pe ascuns ca hotii, intr-un birou care se presupunea ca ar fi trebuit sa fie inchis cu cheia???!!!

tiberiu   •   17 August 2026   •   10:29

mai ne crezi prosi si idioti. ce ati discutat despre canalizare, mobilier, hartie igenica ?

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