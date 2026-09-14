Rezerviști chemați în Neamț, Suceava și Botoșani, după alertele cu drone. MApN face un nou exerciţiu de mobilizare MOBEX

Soldați. Sursa foto: Freepik

În perioada 14-18 septembrie, MApN anunță că se desfășoară exercițiul de mobilizare MOBEX NT-SV-BT-26, organizat simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Populația nu trebuie să intre în panică, precizează instituția.

”Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare. MOBEX NT-SV-BT-26 se desfăşoară, în perioada 14-18 septembrie, simultan în județele Neamt, Suceava și Botoşani.

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, transmite MApN.

Rezerviști chemați pentru o zi din Neamț, Suceava, Botoșani

”O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici cu sarcini pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare”, conform unui comunicat de presă al MApN, remis de DCNews, cu privire la exercițiul MOBEX.

Amintim că, în ultima perioadă, cele trei județe au fost vizate cu alerte de drone. Locuitorii din Botoșani au fost avertizați sâmbătă, printr-un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune a unor drone. Și locuitorii din Iași au fost avertizați recent de prezența unor posibile drone.

Populația nu trebuie să intre în panică!

Totodată, MApN anunță că sunt doar exerciții de testare a stadiului de pregătire și actualizarea datelor rezerviștilor, populația nu trebuie să intre în panică.

Ultimul exercițiu de amploare asemănător s-a desfășurat în luna octombrie 2025. MOBEX B-IF-25 s-a organizat în București și județul Ilfov. Mii de rezerviști au fost chemați pentru o zi, la instrucție. Înainte de MOBEX 2025, în București nu a mai fost ogranizat un astfel de eveniment din anul 2013, respectiv anul 2021 în Ilfov.

Când va fi următorul MOBEX

Următorul MOBEX București va fi în Ilfov și se va desfășura între 5 și 12 octombrie 2026. Rezerviștii vizați din Capitală și Ilfov primesc ordine de chemare prin intermediul structurilor MAI pentru a se prezenta la unitățile militare timp de o singură zi.