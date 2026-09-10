Ilie Bolojan este de acord cu un Guvern complet tehnocrat

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat că este de acord cu un Guvern complet tehnocrat, care să aibă ca misiune principală pregătirea politicilor publice necesare pentru 2027.

Ilie Bolojan spune că în continuare PNL nu va susţine un Guvern din care să facă parte şi PSD, dar este de acord cu un Guvern de tehnocraţi, fără influenţe politice.

"Personal, atât eu cât şi partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenţi la ceea ce am declarat, atât în primăvară, dar şi în vară. Dacă vă aduceţi aminte, înainte de această moţiune de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moţiune va genera o criză şi că în condiţiile în care nu mai respectă nicio înţelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant, şi tot în urma încercărilor care au avut loc de a forma guverne, vă aduceţi aminte, ceea ce s-a întâmplat cu propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Veştea, care era un guvern care se baza pe o trădare din interiorul PNL, şi netrecând nici acest lucru, soluţia pe care am propus-o la începutul verii, şi pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziţie, i-am spus, un guvern de armistiţiu, văd un guvern technocrat în această formulă cu un premier, dar în principal care să se bazeze pe technocraţi, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxi technocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea", a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

Guvernul tehnocrat, unul de tranziţie

El a subliniat că un astfel de guvern ar reprezenta o formulă de bun-simţ, în afara calculelor politice. Ilie Bolojan spune şi că "timpul curge în defavoarea României". Amintim că Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură în luna mai.

"Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenţi, şi avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziţie, certă, care să aibă, ca misiune importantă, să facă ceea ce am discutat mai înainte, să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR (...) să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcţionarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor şi să trecem această iarnă. Şi în felul acesta este o formulă de bun-simţ, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuşi să discutăm, am spus asta, în aşa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, timpul curge şi nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României şi nu e bine acest lucru", a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan spune că Nicuşor Dan nu i-a zis nimic de Luca Niculescu

Între numele vehiculate ca posibilă desemnare pentru funcţia de prim-ministru s-a aflat şi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Ilie Bolojan spune că, deşi a avut multe discuţii recente cu preşedintele Nicuşor Dan, nu s-a avansat niciun nume.

"Am discutat cu domnul preşedinte în aceste zile, pentru că am avut şi întâlniri instituţionale în CSAT, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la externe, un diplomat care, în funcţia pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune şi îl consider un profesionist al diplomaţiei române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect. De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi din guvern, le-am mulţumit pentru activitate, le-am căutat şi pe doamnele care fac curat în birou să le mulţumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăţi de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când eşti premier, chiar şi interimar, într-o situaţie complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ţine de tine ca să asiguri funcţionarea statului. Şi, cu siguranţă, discuţiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult", a declarat Ilie Bolojan.