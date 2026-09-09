nici frigiderul, nici cutia de pâine. brutarii îți arată cel mai bun loc pentru a-ți păstra pâinea

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O franzelă își poate pierde prospețimea după doar două-trei zile. Miezul devine uscat și tare, coaja nu mai este crocantă, iar în condiții nefavorabile poate apărea mucegaiul. De aceea, o mare importanță o are nu doar materialul în care învelim produsele de panificație, dar și locul în care le așezăm.

În cazul produselor de panificație avem o problemă: trebuie să împăcăm două nevoi contradictorii. Condițiile prea uscate duc la pierderea umidității, în timp ce excesul de umiditate favorizează înmuierea cojii și, mai presus de toate, apariția mucegaiului. Prin urmare, închiderea unei pâini proaspete într-un ambalaj etanș din plastic este o idee proastă, notează Fakt. Mai ales dacă pâinea nu a apucat încă să se răcească de tot.

Așadar, care este cel mai bun loc pentru pâine?

Cel mai bun loc pentru pâine? Acolo să nu o pui

S-ar părea că frigiderul este un adăpost excelent pentru pâine. Până la urmă, temperatura scăzută inhibă dezvoltarea multor microorganisme, inclusiv a mucegaiului. În cazul produselor de panificație, are însă un mare dezavantaj: accelerează învechirea.

Nu este vorba exclusiv despre uscare. În timpul depozitării produselor de panificație au loc modificări în structura amidonului, în special retrogradarea acestuia. Cu alte cuvinte, acest lucru înseamnă că moleculele de amidon, care în timpul coacerii au fost modificate de apă și de temperatura ridicată, încep să formeze din nou o structură mai ordonată. Miezul pâinii se întărește treptat, se usucă și începe să se fărâmițeze, iar coaja, în loc să fie crocantă, devine moale și gumată. Acest proces are loc extrem de rapid tocmai la temperaturile din frigider.

Nici cutia de pâine nu este întotdeauna o soluție bună. Totul depinde de modelul pe care îl avem și de condițiile din interiorul acesteia. Un recipient etanș, fără o ventilație adecvată, poate reține umiditatea. Coaja devine atunci moale și gumată, iar umiditatea ridicată poate favoriza apariția mucegaiului. De asemenea, cutia de pâine nu trebuie supraîncărcată, iar firimiturile și resturile de pâine veche trebuie îndepărtate cu regularitate.

O idee deosebit de proastă este introducerea în cutia de pâine sau într-un alt recipient închis a pâinii încă calde. Pâinea care aburește elimină umezeală, care rămâne captivă în interior. De aceea, pâinea proaspăt coaptă ar trebui să se răcească complet înainte de a fi depozitată.

Pâinii nu îi priesc nici alte locuri din bucătărie:

-blatul însorit sau pervazul, pâinea se încălzește și își pierde mai repede calitatea;

-zonele din apropierea aragazului, a cuptorului sau a caloriferului, temperatura ridicată accelerează uscarea pâinii;

-un dulap umed, umiditatea crescută mărește riscul de dezvoltare a mucegaiului;

-o pungă etanșă din plastic, mai ales în cazul pâinii calde sau umede, reține vaporii de apă și favorizează înmuierea cojii.

Cel mai bun loc pentru pâine? Iată alegerea brutarilor

Dacă franzela urmează să fie consumată în decurs de câteva zile, cel mai bine este să îi găsiți un loc uscat, ferit de lumină, la temperatura camerei (15–20°C), departe de sursele de căldură. Brutarii profesioniști recomandă un dulap de bucătărie sau cămara. O soluție bună poate fi și o cutie de pâine, dar cu condiția să fie curată, uscată și să asigure circulația aerului.

Contează, de asemenea, și modul în care protejăm pâinea. În loc să închidem etanș pâinea proaspătă în plastic, este mai bine să o punem într-un săculeț de in sau de bumbac. Țesătura limitează uscarea și, în același timp, permite aerului să circule. Datorită acestui lucru, este mai ușor să menținem echilibrul între protejarea miezului împotriva uscării și eliminarea excesului de umiditate.

Dacă franzela a fost deja tăiată, este bine să o așezați cu partea tăiată în jos, de exemplu pe un tocător curat. Miezul expus se va usca astfel mai lent. Din același motiv, este mai bine să nu tăiați toată pâinea deodată dacă nu intenționați să o mâncați repede.

Și ce facem dacă am cumpărat prea multă pâine? Atunci cel mai bun loc nu va fi frigiderul, va fi congelatorul. Pâinea complet răcită poate fi feliată, împărțită în porții și ambalată etanș. Ulterior, scoatem doar atâtea felii de câte avem nevoie și le decongelăm la temperatura camerei sau le încălzim în prăjitorul de pâine.

În practică, regula este: pâinea pe care intenționăm să o consumăm în următoarele zile o păstrăm într-un loc uscat și întunecos, la temperatura camerei. Dacă dorim să o păstrăm pentru mai mult timp, o congelăm. Frigiderul este mai bine să fie lăsat pentru produsele pe care frigul le ajută într-adevăr să își mențină calitatea.