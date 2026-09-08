Cât timp ar trebui să stai la duș? Un om de știință are răspunsul / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @user18526052

Pentru unii oameni, dușul este rapid în rutina de dimineață. Pentru alții, este momentul în care se relaxează, se răsfață și chiar cântă la unison cu melodiile preferate. Acum, oamenii de știință spun cât timp este, de fapt, suficient să petrecem sub jetul de apă.

Potrivit doctorului Pablo Pereira Doel, cercetător în domeniul mediului la Universitatea din Surrey, Anglia, pentru un duș în care speli doar corpul, trei minute sunt suficiente. „Trei minute sunt un obiectiv rezonabil pentru un duș în care speli corpul, iar pentru spălarea părului mai sunt suficiente două minute”, a declarat acesta, conform Daily Mail. „Acest interval include și apa folosită pentru relaxare, adică timpul în care te bucuri de duș”, mai spune cercetătorul.

Persoanele foarte atente la consumul de apă, care închid robinetul în timp ce se săpunesc, pot reduce acest interval la un singur minut pentru o clătire rapidă a corpului. Dacă folosesc și șampon, sunt suficiente două minute, iar cu balsam, trei minute, spune dr. Doel.

În Marea Britanie, un duș durează în medie aproximativ 7,5 minute, potrivit doctorului Pereira Doel. Totuși, studiile arată că dușurile depășesc frecvent 10 minute. Unele persoane ajung să petreacă aproape 40 de minute sub jetul de apă.

„În ceea ce privește motivul pentru care oamenii stau mai mult la duș, răspunsul este că, pentru o mare parte dintre dușuri, scopul nu este igiena”, explică cercetătorul. „Peste patru din zece dușuri din eșantionul nostru au avut motive care nu au legătură cu igiena: relaxare, îngrijire personală, încălzirea într-o dimineață rece. Atunci când dușul îndeplinește acest rol, durata lui nu reprezintă o decizie pe care cineva o ia în mod conștient”.

Apa din locuință poate influența durata dușului

Potrivit cercetătorului, persoanele care locuiesc în zone cu apă „moale” fac dușuri cu aproximativ o cincime mai lungi decât cele care locuiesc în zone cu apă „dură”.

„Explicația probabilă este că șamponul face o spumă mai bogată și se clătește mai ușor în apa moale, astfel încât dușul este mai plăcut, iar oamenii rămân mai mult sub jetul de apă”, adaugă el.

Dușurile de dimineață sunt, de regulă, mai scurte, deoarece cei mai mulți oameni au un program și trebuie să ajungă undeva. Seara și în weekend, presiunea timpului este mai mică, iar dușurile pot dura mai mult. Și presiunea scăzută a apei poate prelungi dușul. „Oamenii pot compensa jetul slab printr-un timp mai lung sub apă, pentru a simți că s-au clătit suficient”.

Până în 2055, experții estimează că Anglia se confruntă cu un deficit de cinci miliarde de litri de apă pe zi. Această situație poate crea riscuri pentru continuitatea alimentării cu apă.

În loc să se bazeze exclusiv pe produse precum capetele de duș care reduc consumul de apă, experții spun că schimbarea obiceiurilor de zi cu zi poate avea un efect la fel de important.

O singură șamponare poate reduce timpul petrecut la duș

„Folosiți șampon o singură dată, nu de două ori”, spune doctorul Pereira Doel. „Acesta este cel mai clar lucru pe care îl arată datele noastre și una dintre cele mai ușoare schimbări pe care le poate face oricine. Cei mai mulți oameni care își spală părul de două ori fac acest lucru din obișnuință, nu pentru că au nevoie”.

Cercetătorul recomandă și folosirea unei cantități mai mici de produse. Prea mult produs înseamnă mai multă spumă, iar mai multă spumă înseamnă mai mult timp pentru clătire.

Un dispozitiv care oferă informații în timp real, precum un cronometru instalat în duș, poate ajuta la reducerea timpului petrecut sub apă, adaugă el.

Reducerea dușurilor foarte lungi, de exemplu cele din weekend, poate avea un efect mai mare decât reducerea cu 20 de secunde a dușurilor din timpul săptămânii.

Experții recomandă dușuri de maximum patru minute

Profesorul Ian Walker, psiholog de mediu la Universitatea Swansea, este unul dintre principalii consilieri în domeniul științei comportamentale pentru campania „Let's Save Water”. Campania îi încurajează pe oameni să încerce să reducă durata dușului la patru minute sau mai puțin, spune el. „Când colegii mei și cu mine am măsurat 70.000 de dușuri reale, am constatat că durata medie era cu mult peste acest interval”, a declarat el pentru sursa citată.

„Mai interesant este faptul că am observat variații mari de la o persoană la alta. Noi considerăm că majoritatea oamenilor au propria rutină la duș, pe care o repetă aproape automat de fiecare dată când intră sub apă. Aceste rutine ajung deseori să fie foarte diferite de la o persoană la alta, deoarece dușul este un moment intim, iar fiecare își formează propriile obiceiuri fără să știe ce fac ceilalți sau care este durata «normală» a unui duș. Poate că ar fi util ca oamenii să vorbească mai des despre acest lucru și să compare propriile obiceiuri cu cele ale altora”, susține profesorul.

Câtă apă consumi în timpul unui duș

Un duș consumă, de regulă, între șase și 15 litri de apă pe minut. Dacă luăm în calcul că un om petrece în medie 6,7 minute la duș, consumul poate ajunge la aproximativ 100 de litri de apă.

Guvernul britanic își propune să reducă, până în 2050, consumul zilnic de apă la 110 litri pentru fiecare persoană. În acest context, un duș lung poate consuma aproape întregul buget zilnic de apă al unei persoane. Un studiu arată că instalarea unor cronometre pentru duș reduce cu 26% timpul pe care oamenii îl petrec sub jetul de apă.