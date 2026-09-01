Număr record de spectatori la BIAS 2026 pe Aeroportul Băneasa

BIAS 2026

Aproximativ 450.000 de spectatori au luat parte la ediţia 2026 a Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS).

S-a înregistrat un record absolut de audienţă la Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS), care a avut loc în 28 şi 29 august.

450.000 de spectatori au trăit emoţia zborului pe Aeroportul Băneasa

"În cele două zile de spectacol, 450.000 de spectatori au trăit emoţia zborului pe Aeroportul Băneasa, bucurându-se de acrobaţii de excepţie, demonstraţii tehnice impresionante şi momente de referinţă în istoria BIAS. Numărul spectatorilor reprezintă un record absolut nu doar pentru BIAS, ci pentru orice alt show din Europa, uimind piloţii tuturor echipelor de show prezente pe Aeroportul Băneasa. Entuziasmul şi numărul imens al spectatorilor, precum şi organizarea impecabilă au impresionat echipele participante, multe dintre acestea exprimându-şi deja intenţia de a reveni la Bucureşti", susţin organizatorii.

BIAS nu mai este doar un spectacol aviatic

Astfel, BIAS nu mai este doar un spectacol aviatic, ci a devenit o platformă de promovare a României, notează sursa citată.

Potrivit sursei organizatorilor, Frecce Tricolori, formaţia emblematică a Forţelor Aeriene Italiene, şi Turkish Stars, formaţia Forţelor Aeriene ale Turciei, au fost vedetele incontestabile ale ediţiei.

"Cu un zbor perfect sincronizat, în care eleganţa manevrelor s-a împletit cu precizia matematică, piloţii italieni şi turci au colorat cerul Bucureştiului în nuanţele drapelelor naţionale, smulgând ropote de aplauze şi ovaţii. Evoluţia lor a fost descrisă de spectatori drept "fascinantă" şi "memorabilă", confirmând încă o dată prestigiul internaţional al BIAS", se menţionează în comunicat.

Forţele Aeriene Române au oferit o demonstraţie de forţă şi profesionalism

Totodată, Forţele Aeriene Române au oferit o demonstraţie de forţă şi profesionalism care a ridicat nivelul de emoţie la cote istorice.

"Zborurile demonstrative ale piloţilor români au adus în prim-plan măiestria la manşă, curajul şi precizia, confirmând evoluţia spectaculoasă a Forţelor Aeriene şi consolidând încrederea publicului în excelenţa aviatică a României", precizează sursa citată.

Un impact deosebit l-au avut Forţele Aeriene Germane, cu avioanele Eurofighter Typhoon şi Tornado, Forţele Aeriene Franceze, cu Rafale Solo Display, Forţele Aeriene Spaniole, cu F-18 Hornet, şi Forţele Aeriene Slovene, care au impresionat publicul prin puterea, agilitatea şi precizia demonstraţiilor, se mai arată în comunicat.

Unul dintre momentele spectaculoase de la BIAS 2026

Participarea Inspectoratului General de Aviaţie al MAI a adus în programul aerian al BIAS unul dintre momentele spectaculoase ale ediţiei: exerciţiul tactic al elicopterului Black Hawk, desfăşurat împreună cu luptătorii SIAS din cadrul Poliţiei Române.

Nu au lipsit nici formaţiile care dau culoare şi diversitate show-ului: Aeroclubul României cu Hawks of Romania, White Wings şi Blue Wings, alături de Iacării Acrobaţi, Jurgis Kairys, precum şi echipe internaţionale precum Flying Dragons Team (Polonia), notează organizatorii.

"Spectacolul final de drone al Flystack Drone Shows, alături de efectele pirotehnice şi focul de artificii din spectacolul de seară, au creat un moment cu adevărat memorabil. Publicul a răsplătit fiecare moment cu aplauze prelungite, confirmând conexiunea specială care se creează între spectatori şi echipele de zbor la BIAS. Atmosfera de pe Aeroportul Băneasa a fost una electrizantă, amintind de marile show-uri aviatice internaţionale", se mai arată în document.

Cifre impresionante la BIAS 2026

La ediţia BIAS 2026 au fost 450.000 de spectatori prezenţi, peste 250 aeronave civile şi militare, peste 250 piloţi şi paraşutişti din România şi din străinătate.

"Peste 1.000 de profesionişti civili şi militari care au oferit publicului o demonstraţie de talent, curaj şi dăruire (piloţi, conducători de zbor, paraşutişti, echipe tehnice, controlori de trafic aerian, inspectori de siguranţă aeronautică, dirijare şi parcare aeronave la sol, personal tehnic, logistică şi amenajări, alimentare cu combustibil, cazarea participantilor etc.)", se mai precizează în comunicat.

Ediţia din 2026 a înregistrat o audienţă media internaţională de 3 milioane de persoane, peste 10 milioane de vizualizări virale în social media, un milion de interacţiuni directe cu publicul şi 700 de spotteri acreditaţi, inclusiv internaţionali.

BIAS este realizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Aeroclubul României şi ROMATSA, din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, împreună cu ROMAERO, din cadrul Ministerului Economiei, în parteneriat cu Forţele Aeriene Române, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi de Clubul Sportiv AIBO. Publicul a avut acces gratuit.

Pregătirile pentru BIAS 2027 au început deja

"Pregătirile pentru BIAS 2027 au început deja. Ne revedem pe 27-28 august 2027, pentru o ediţie şi mai spectaculoasă, care să ducă mai departe tradiţia şi să consolideze statutul Bucureştiului ca destinaţie europeană de referinţă pentru pasionaţii de aviaţie", notează organizatorii.