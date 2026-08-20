La 55 de ani, e rândul părintelui Vasile Ioana să primească „Bucurie!”. La mulți ani omului care, prin harul său, a schimbat atâtea vieți

Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana împlinește vârsta de 55 de ani.

Vasile Ioana este, înainte de toate, o bucurie de om. Poate că nu întâmplător îi întâmpină pe cei din jur cu simplul și atât de cunoscutul său salut: „Bucurie!”

Este un preot al vremurilor noastre, care a înțeles că, pentru a-l apropia pe om de Dumnezeu sau, pur și simplu, pentru a-l ajuta să devină mai bun, trebuie mai întâi să-i vorbești pe limba lui.

De aceea, Vasile Ioana este mai mult decât preotul unei biserici frumoase din inima Bucureștiului. Pentru cei care îi trec pragul, poate fi, după nevoie, tată, frate, prieten sau chiar un fel de psiholog al sufletului. Știe să îmbrace haina de care omul din fața lui are nevoie, cu un singur gând: Să-l vadă mai împăcat, mai bun și, mai ales, mai bucuros. Vasile Ioana este darul iubirii lui Dumnezeu pentru noi. A fost lăsat ca să-i învețe dreapta credință pe oameni. Și face acest lucru în fiecare zi.

Lui Vasile Ioana îi sunt suficiente și doar cinci minute pentru a pune un om pe calea schimbării. La biserica lui, când spovedește, sunt zeci de oameni care așteaptă un sfat, o iertare, o mângâiere. Părintele stă la biserică ore întregi. Iar Vasile Ioana are puterea aceasta: Să te schimbe pe loc. Dacă schimbarea în bine este definitivă... presupun că ține de fiecare, de disponibilitatea sufletească a fiecăruia, dar Vasile Ioana deschide un drum. Și va fi acolo mereu să te țină de mână pe calea mântuirii. Nu există problemă la care să nu vină cu o soluție, iar, uneori, soluția era atât de simplă și evidentă încât te miri că nu ai avut puterea să o vezi. Doar că aveai nevoie în viața ta de un om ca Vasile Ioana pentru ca lucrurile să fie limpezi.

Noi, ucenicii lui, îi urăm din toată inima „La Mulți Ani” spre mântuirea Sfinției Sale, a frumoasei familii și a turmei de Dumnezeu încredințate, din care facem și noi parte!



Câteva repere biografice ale Părintelui Vasile:



* s-a născut în 20 august 1971 în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița;



* a fost crescut în credință de bunicii Traian și Aurica în localitatea Călinești, județul Prahova. În copilărie petrecea vacanțele de vară la sfintele mănăstiri și călătorea împreună cu bunicii la Mănăstirea Sihăstria, la Sfântul Părinte Cleopa și la alte sfinte mănăstiri (Crasna, Sitaru, Zamfira);



* între anii 1987–1993 a urmat cursurile Seminarului Teologic din București. În această perioadă a creat și dirijat Corului Psaltic „Athos”, cu care a avut numeroase turnee. În 1990, la numai 18 ani, dirija formația psaltică „Athos” în Ateneul Român;



* între anii 1991 și 2003 a fost angajat în Patriarhia Română de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, în diverse posturi. Mai întâi în postul de psalt, apoi ghid pentru pelerini, diacon, Inspector Eparhial în cadrul Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;



* ca diacon al Părintelui Patriarh Teoctist a slujit în Catedrala Patriarhală din București, a călătorit cu dânsul în Țara Sfântă și a avut o frumoasă activitate lângă Părintele Patriarh, atât la cabinet, cât și în Catedrala Patriarhală;



* din 2003 este numit paroh al Bisericii Sfântul Nicolae „Dintr-o Zi”;



* restaurează integral biserica, pictura, catapeteasma, iar la finalizarea lucrărilor biserica este sfințită în 2012 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;



* are până astăzi o frumoasă activitate la parohie împreună cu colegii Sfinției Sale, Părintele Nicolae Dima și Părintele Nicolae Mogage. Spovedește mii de oameni și aduce lumina credinței în sufletele credincioșilor prin misiunea pe care o face zi de zi la această biserică zidită în 1702 de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu;



* a scris 4 cărți la Editura Bookzone:



* „Cartea Familiei” (cea mai cunoscută carte);



* „Dialogul Speranței”, scrisă cu ucenicul său Dan Negru;



* „Femeia între cer și pământ”, scrisă cu ucenica sa Liana Stanciu;



* „Cartea bunei Înțelegeri”, ultima carte, un volum dedicat bunei înțelegeri în familie;



* lucrează în prezent la cea de-a 5-a carte despre schimbarea vieții omului modern prin credință;



* în ultimii 7 ani are o frumoasă activitate în media și new-media, publicând pe rețelele sociale cuvântul lui Dumnezeu, aducând astfel Cuvântul în fața marelui public, atât prin emisiunile TV de la Pro TV, Antena 1, TVR, cât și pe rețele, TikTok, YouTube, etc.;



* are o activitate misionară densă, mergând, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, în țară, în Europa și Canada, la conferințe cu teme spirituale și legate de viața de familie, la seri duhovnicești, slujbe, răspunzând invitațiilor preoților și comunităților din țară și din diaspora.



Noi, ucenicii lui, îl rugăm pe Dumnezeu să-i dea părintelui nostru mult spor în tot ceea ce face pentru oameni. Iubirea Sfinției Sale pentru Dumnezeu și pentru oameni este pentru noi un exemplu de urmat. Să ne trăiți, Părinte! Vă iubim! - au transmis ucenicii

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Moment istoric la Biserica Sfântul Nicolae “Dintr-o Zi”, chiar în ajunul aniversării lui Vasile Ioana



În ajunul aniversării lui Vasile Ioana, miercuri seară, în ctitoria Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu - Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, a fost săvârșit primul Acatist care-i este închinat acesteia. Au fost clipe de emoție și înălțare duhovnicească în timpul rugăciunilor care i-au cinstit viața, credința și sfințenia, o viață dăruită lui Dumnezeu, familiei și neamului românesc.



Este cu atât mai emoționant cu cât rugăciunea s-a înălțat chiar în biserica ridicată cu multă dragoste de către cea care i-a fost soție Sfântului Martir Domnitor Constantin Brâncoveanu. Un loc în care, peste veacuri, credința și jertfa lor continuă să vorbească inimilor românilor. De acum înainte, în fiecare miercuri, de la ora 18:00, aici va fi săvârșit Acatistul Sfintei Maria Brâncoveanu. Iar Părinții bisericii noastre vor rosti, de fiecare dată, un cuvânt de învățătură despre viața Sfintei Maria Brâncoveanu - o viață care ne poate fi tuturor model de credință, răbdare, iubire și dăruire.



Sfânta al cărei Acatist a fost rostit de Părintele nostru Vasile Ioana este și rămâne pentru noi toți o rază de lumină pe drumul către Dumnezeu și către veșnicie. Să ne ajute Sfânta Maria Brâncoveanu să ne păstrăm credința vie, inimile curate, nădejdea neclintită și disponibilitatea de a dărui și a ne dărui!