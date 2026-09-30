Paste bolognese. Rețeta autentică

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Ingrediente pentru pastele bolognese 400 g spaghete500 g carne tocată de vită (sau amestec vită și porc)1 ceapă mare1 morcov2 tije de țelină (apio)2 căței de usturoi800 g roșii tocate (la conservă sau...

Ingrediente pentru pastele bolognese

400 g spaghete

500 g carne tocată de vită (sau amestec vită și porc)

1 ceapă mare

1 morcov

2 tije de țelină (apio)

2 căței de usturoi

800 g roșii tocate (la conservă sau proaspete)

2 linguri de pastă de tomate

1 pahar de vin roșu (opțional)

200 ml supă de vită (sau apă caldă)

2 linguri de ulei de măsline

1 linguriță de oregano uscat

1 linguriță de busuioc uscat

sare și piper negru după gust

parmezan ras pentru servit

Cum se prepară pastele bolognese

Începe prin a curăța și a mărunți cât mai bine ceapa, usturoiul, morcovul și țelina, deoarece această combinație reprezintă baza aromatică esențială a sosului. Pune o cratiță adâncă pe foc mediu, toarnă uleiul de măsline și adaugă amestecul de legume tocate, lăsându-le la înăbușit timp de 5-7 minute, până când devin moi și translucide, scrie bucataras.ro.

Adaugă carnea tocată în cratiță, spărgând cocoloașele cu o lingură de lemn, și las-o să se gătească până își schimbă complet culoarea și se rumenește ușor. Dacă alegi să folosești vin, toarnă-l în acest moment și lasă lichidul să dea în clocot câteva minute, până când se evaporă alcoolul.

Încorporează roșiile mărunțite, pasta de tomate, oregano și busuiocul, apoi potrivește gustul cu sare și piper și toarnă supa de vită pentru a subția compoziția. Redu intensitatea focului la minimum, acoperă parțial vasul și lasă sosul să mocnească timp de 1-2 ore, amestecând din când în când, pentru ca aromele să se intensifice și textura să devină densă.

Aproape de finalul sosului, pune la fiert o oală mare cu apă și sare, gătește spaghetele respectând timpul indicat pe ambalaj pentru a rămâne al dente, iar apoi scurge-le bine. La final, așază o porție generoasă de paste pe farfurie, acoperă-le cu sosul Bolognese fierbinte, presară din abundență parmezan ras pe deasupra și servește-le imediat.

Sfaturi importante pentru gustul autentic

Gospodinele trebuie să fie foarte atente la câteva detalii importante care pot schimba radical gustul și textura pastelor Bolognese.

Sosul nu trebuie să dea în clocot puternic. Dacă focul este prea mare, carnea se va întări, iar lichidul se va evapora înainte ca aromele să se dezvolte.

Înainte de a adăuga sosul de roșii (sau passata), asigură-te că vinul adăugat anterior s-a evaporat complet. Dacă simți încă miros puternic de alcool în abur, mai lasă-l să scadă. Altfel, sosul va avea un gust acru-amărui.

Când pui carnea tocată peste legume, nu adăuga imediat lichide. Lasă carnea să se rumenească bine în grăsimea proprie până își schimbă culoarea și se separă frumos.

Folosește o lingură de lemn pentru a sparge bine toate ghemotoacele de carne încă de când o pui în tigaie. Sosul Bolognese autentic are o textură fină.

Roșiile la conservă pot fi uneori foarte acre. Pentru a corecta aciditatea, gospodinele folosesc adesea un praf de zahăr. Totuși, secretul italian este morcovul ras fin și laptele adăugat pe parcurs – ambele neutralizează aciditatea în mod natural.

Nu pune ulei în apa pastelor! Uleiul formează o peliculă alunecoasă pe paste, iar sosul nu se va mai prinde de ele.

Nu clăti pastele cu apă rece! Clătirea elimină amidonul de la suprafața pastelor. Acest amidon este „lipiciul” natural care ajută sosul Bolognese să îmbrace perfect fiecare pastele.

Pastele trebuie scoase din apa care fierbe cu 1-2 minute înainte de timpul indicat pe pachet și mutate direct în sos. Ele vor absorbi sosul și se vor găti complet chiar acolo, în ultimele secunde.