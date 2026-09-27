Rețeta clasică de clătite. Cum se prepară

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Vrei un desert rapid? Atunci poți opta pentru o porție de clătite delicioase pe care le poți prepara rapid. Notează-ți rețeta!

Ingredientele pentru rețeta de clătite

250 ml lapte

2 ouă

150 g făină

1 lingură zahăr (opțional, doar dacă preferi foile dulci)

1 lingură ulei (plus o cantitate mică pentru uns tigaia)

1 praf de sare

Esență de vanilie ori o altă aromă preferată (opțional)

Cum se prepară clătitele, în varianta clasică

Ia un bol încăpător și folosește un tel sau un mixer pentru a bate bine ouăle până se omogenizează. Toarnă deasupra laptele și, dacă ai ales să folosești, esența de vanilie, apoi amestecă totul.

Într-un vas separat, combină făina, praful de sare și zahărul (dacă este cazul). Începe să adaugi treptat acest amestec uscat peste compoziția lichidă. Amestecă neîncetat în timp ce torni, astfel încât să previi formarea cocoloașelor de făină, potrivit gustos.ro.



Toarnă lingura de ulei în compoziție și omogenizează bine, asigurându-te că textura este fină și netedă. În cazul în care observi că aluatul a ieșit prea dens, îl poți subția turnând încă puțin lapte.



Pune o tigaie antiaderentă pe foc mediu și unge-i suprafața cu un strop de ulei. Ia un polonic mic din compoziție, toarnă-l în tigaie și înclină vasul în toate direcțiile pentru ca aluatul să se întindă într-un strat uniform.

Lasă foaia la prăjit până când marginile încep să prindă o culoare aurie, iar deasupra se formează mici bule de aer. Întoarce clătita pe cealaltă parte și mai las-o la copt preț de câteva secunde, până devine și ea aurie.



Clătitele se pun pe o farfurie și se servesc cu umpluturile preferate, cum ar fi gemul, ciocolata, fructele proaspete, mierea sau smântâna.

Sfaturi pentru clătite reușite

Pentru foi mai pufoase, separă ouăle și bate albușurile spumă tare, urmând să le încorporezi ușor în aluat abia la final. Pentru foi mai fragede, pune compoziția la odihnit în bucătărie timp de 15 până la 30 de minute înainte de a te apuca de prăjit.

Cum se păstrează clătitele

Dacă îți rămân clătite pentru a doua zi, acoperă-le cu folie alimentară și păstrează-le în frigider. Le poți reîncălzi rapid în cuptorul cu microunde (câteva secunde) sau într-o tigaie uscată, acoperită cu capac, la foc mic.