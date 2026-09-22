Rețeta de Lasagna. Cum se prepară și de ce ai nevoie

Lasagna / Sursa foto: pxhere.com

Dacă eși fan paste, știi că o Lasagna bună nu poate fi refuzată niciodată. Unde mai pui că este o idee bună și pentru o masă în familie, dar și cu prietenii. Așa că ai face bine să notezi rețeta și să-i surprinzi pe cei dragi.

Ingrediente

Pentru sosul de carne:

600 g carne tocată, amestec

1 ceapă

1 morcov

1/2 ardei galben

250 g roșii decojite

2 linguri pastă de tomate

3 linguri ulei

sare, după gust

piper, după gust

3 fire de pătrunjel verde

3-4 fire de mărar verde

Pentru sosul bechamel:

50 g unt

50 g făină

600 ml lapte

sare

piper

1 linguriță rasă de oregano uscat

Pentru asamblare:

9 foi de lasagna

150 g cașcaval

1 linguriță unt, pentru uns vasul

Cum se prepară Lasagna

1. Pregătirea sosului de carne

Începem prin a curăța și toca ceapa. Morcovul se curăță și se dă pe răzătoarea fină, iar ardeiul se taie în cubulețe mici. Roșiile decojite se mărunțesc. Punem uleiul într-o tigaie încăpătoare și, după ce s-a încins, adăugăm ceapa, morcovul și ardeiul. Le gătim câteva minute, până când legumele încep să se înmoaie.

Adăugăm carnea tocată și amestecăm bine, desfăcând eventualele bucăți compacte. Turnăm aproximativ o cană de apă și lăsăm compoziția să fiarbă în jur de 10 minute, scrie bucataras.ro. În continuare, punem roșiile tocate, asezonăm cu sare și piper și continuăm gătirea până când lichidul scade. Adăugăm pasta de tomate și mai lăsăm sosul pe foc aproximativ 2 minute. La final, luăm tigaia de pe aragaz și încorporăm pătrunjelul și mărarul tocate mărunt.

2. Sosul bechamel

Pentru sosul bechamel, topim untul într-o cratiță și adăugăm făina. Amestecăm energic până când cele două ingrediente sunt bine omogenizate. Turnăm treptat laptele, în timp ce amestecăm continuu cu un tel. Fierbem sosul la foc moderat, amestecând din când în când, până când capătă o consistență cremoasă și se îngroașă. La final, potrivim de sare, piper și oregano. Mare grijă să nu se formeze cocoloașe în sos!

3. Montarea Lasagnei

Ungem cu unt un vas termorezistent. Punem pe fundul vasului un strat subțire de sos bechamel, apoi așezăm un prim strat de foi de lasagna. Adăugăm aproximativ jumătate din sosul de carne și îl întindem uniform. Urmează un nou strat de bechamel și încă un rând de foi. Continuăm cu restul sosului de carne și încă un strat de foi. La final, acoperim totul cu sosul bechamel rămas. Răzuim cașcavalul și îl distribuim uniform deasupra.

4. Coacerea

Introducem vasul în cuptorul preîncălzit și coacem lasagna la o temperatură potrivită timp de aproximativ 50-55 de minute, până când suprafața devine frumos rumenită. După coacere, scoatem preparatul din cuptor și îl lăsăm câteva minute să se odihnească înainte de porționare.

Lasagna se servește caldă, alături de salata preferată sau pur și simplu ca atare.