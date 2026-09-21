Cum faci zacuscă de vinete. Rețeta lui chef Florin Dumitrescu

Zacuscă / Sursa foto: magnific.com

Dacă adori zacusca de vinete și te gândești să o prepari chiar tu anul acesta, ai putea încerca rețeta rapidă a chefului Florin Dumitrescu.

Ingrediente

vinete

ardei capia

ceapă

roșii cherry

usturoi

ulei de floarea-soarelui

busuioc proaspăt

sare neiodată și piper

Cum se prepară zacusca de vinete, după rețeta rapidă a chefului Florin Dumitrescu

Coaceți vinetele și ardeii pe plită sau pe ochiul aragazului. Curățați-le de coajă, lăsați-le la scurs, apoi tocați-le cât mai fin. Tocați ceapa și usturoiul. Încingeți uleiul într-o tigaie și căliți ceapa. Adăugați usturoiul și lăsați-le împreună pe foc timp de 2-3 minute, scrie stirileprotv.ro. Adăugați în tigaie jumătățile de roșii cherry și frunzele de busuioc. Amestecați bine. Încorporați vinetele și ardeii tocați. Condimentați cu sare neiodată și piper, apoi lăsați zacusca să fiarbă la foc mic până scade complet.

Dacă, totuși, vrei să rămâi la varianta tradițională, îți propunem o rețetă veche de 100 de ani.

Ingrediente

3 kg de vinete

2 kg de ardei capia roșii

1 kg de ceapă

1 kg de roșii foarte bine coapte sau 500 ml de suc de roșii

500 ml de ulei de floarea-soarelui

sare și piper, după preferință

2-3 foi de dafin

Cum să prepari zacusca după o rețetă veche de 100 de ani

Mai întâi, coace vinetele și ardeii capia fie pe grătar, fie în cuptor. După ce s-au copt, lasă legumele câteva minute să se răcorească, apoi îndepărtează cojile și semințele. Pune vinetele într-o sită și lasă-le la scurs pentru a elimina cât mai mult din zeama în exces.

Între timp, curăță ceapa și mărunțește-o. Pune uleiul într-o cratiță încăpătoare și adaugă ceapa. Călește-o la temperatură mică, amestecând din când în când, până când devine moale și capătă o nuanță ușor aurie, scrie click.ro.

Toacă vinetele și ardeii copți, apoi pune-i în cratiță peste ceapa călită. Omogenizează bine compoziția și lasă legumele să se gătească împreună.

Dacă alegi să folosești roșii proaspete, acestea pot fi tocate fin sau date prin mașină. Adaugă-le peste legume și amestecă bine.

Fierbe zacusca la foc mic, amestecând periodic pentru ca aceasta să nu se prindă de fundul vasului. Potrivește gustul cu sare și piper și adaugă foile de dafin. Zacusca este gata atunci când compoziția devine densă, bine legată, iar uleiul începe să se separe și să apară la suprafață. În general, fierberea durează aproximativ 90-120 de minute.

Pentru conservare, spală foarte bine borcanele și capacele și sterilizează-le. Le poți pune în cuptor, la 100°C, timp de aproximativ 20 de minute - le bagi în cuptor după spălare și pornești cuporul. Sau le poți steriliza prin fierbere. Cât timp zacusca este încă fierbinte, repartizeaz-o în borcanele sterilizate, fără să le umpli complet, lăsând puțin spațiu în partea de sus. Înfiletează capacele bine și întoarce borcanele cu capacul în jos pentru a favoriza formarea vidului.

Lasă borcanele să se răcească treptat, apoi mută-le într-un spațiu uscat, răcoros și ferit de lumină, unde pot fi păstrate pentru mai mult timp.

Cum păstrezi vinetele

Până te hoărăști ce rețetă vrei să încerci, ar fi bine să știi cum să păstrezi vinetele pentru a te putea bucura cât mai mult timp de ele. Chef Hadad spune că "se păstrează cel mai bine la temperatura camerei, fiind foarte sensibile la frig".

"Să ne bucurăm cu moderaţie de acest aliment"

Deși zacusca de vinete este delicioasă, dr. Anca Hâncu spune că trebuie să avem grijă la cantitatea de ulei pe care o folosim pentru prepararea ei, dar și cantitatea pe care o consumăm.

"Legumele folosite la zacuscă: vinete, dovlecel, roşii, ardei, au multe fibre, puţine calorii, sunt pline de apă şi prin acest proces de coacere se obţine un produs sănătos potrivit şi pentru cei care suferă de sindromul colonului iritabil. Diferenţa o va face cantitatea de ulei folosită. O zacuscă poate avea, la 100 gr, de la 80-150 calorii. Dacă mâncâm cu multă pâine, vor fi multe calorii. Important e să ne bucurăm cu moderaţie de acest aliment", spune medicul pentru bzb.ro.

În urmă cu ceva timp, DCNews scria despre cum un borcan de zacuscă sau alte conserve se poate transforma înr-un real pericol pentru sănătate din cauza unei toxine puternice produse de bacteria Clostridium botulinum.