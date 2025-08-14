Data publicării:

Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Sanatate
botulism - Foto: Freepik @Vlad Ispas
botulism - Foto: Freepik @Vlad Ispas

La ce să fiți atenți când deschideți orice borcan: murături, zacuscă sau gem. Dacă vezi asta, aruncă-l imediat! Uite de ce.

Borcanele de gem, murături si zacuscă pot deveni bombe toxice pentru sănătate. La fel și conservele și cârnații, chiar dacă arată și miros perfect.

Pe măsură ce gospodinele pregătesc zacusca și murăturile pentru toamnă și iarnă, medicii atrag atenția asupra unui mare pericol, mult ignorat: botulismul.

Ce este botulismul și cum se transmite

Botulismul este o afecțiune rară, dar extrem de periculoasă, cauzată de o toxină puternică produsă de bacteria Clostridium botulinum.

Medicul Carmen Dorobăț avertizează că alimentele, fie ele conserve cumpărate sau preparate în casă, inclusiv borcanele pregătite în casă, pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum.

Într-un interviu pentru DC Medical, medicul Carmen Dorobăț a explicat că ”botulismul este o boală care se transmite prin alimente conservate în condiții de anaerobioză. Acestea pot fi la conserve de pește, pastă de pește, cârnați și în lucruri conservate în gospodării".

Botulism: simptome

"Bacteria care determină această boală se dezvoltă în lipsa oxigenului iar boala este determinată de toxina acestei bacterii care atacă sistemul nervos central

Toxina atacă sistemul nervos central și merge de la simptome minime cum ar fi căderea pleoapelor, persoana nu mai poate deschide ochii. Poate duce și la cazuri foarte grave cu tulburări respiratorii", a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, pentru DCMedical.ro.

Alimentele cu risc major pentru botulism. Ai grijă la asta dacă pregătești borcane pentru toamnă - iarnă

Botulismul, prin toxina Clostridium botulinum, nu schimbă gustul sau mirosul alimentelor, dar poate afecta grav sănătatea.

Conservele cu capac bombat, cârnații păstrați peste iarnă și zacusca insuficient sterilizată și păstrată sunt doar câteva dintre riscurile la care trebuie să fim atenți atunci când pregătim proviziile pentru sezonul rece.

Cel mai și cel mai important, nu consumați conserve cu capac bombat!

”Când vorbim despre cârnați, în momentul în care se prelucrează și ulterior este închis la capete și este ținut o perioadă de timp, peste iarnă, în interiorul învelișului respectiv se pot crea condiții de anaerobioză care să ducă la dezvoltarea acestor bacterii.

La conservele pe care le cumpărăm trebuie să avem mare atenție la cele care au capacul bombat.

Trebuie să avem mare atenție și la zacusca care este făcută în casă, pentru că în momentul în care se face acea sterilizare în cuptor poate apărea această bacterie", a mai spus medicul Carmen Dorobăț pentru DC Medical.

Vezi și alte alimente cu risc crescut pentru botulism AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Nu orice SPF e ok dacă ai acnee! Ce cremă recomandă specialiștii. O găsești doar în farmacii
01 aug 2025, 17:19
Ai acnee și te machiezi? Ce spune dermatologul Alin Nicolescu
01 aug 2025, 16:33
Ai acnee? Ai grijă cu acest medicament! Dermatologul Nicolescu: „Am oprit tratamentul! Mi-a fost teamă să continui” / video
31 iul 2025, 20:39
Mituri spulberate! Acneea nu este hormonală și nici infecțioasă. Dermatologul Alin Nicolescu demontează teoriile care circulă online
31 iul 2025, 19:01
Alergia la ambrozie: 10 lucruri care îți pot salva viața. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Poate fi letală!
31 iul 2025, 13:06
Urgențele urologice pot fi fatale dacă sunt ignorate. Medicul Bogdan Pârlițeanu explică ce categorii de pacienți sunt cele mai expuse
31 iul 2025, 10:33
Efectul uimitor al consumului regulat de cafea și ceai - Studiu
31 iul 2025, 08:57
30 de miliarde de euro pierdute anual din cauza endometriozei. UE cere bani pentru „cancerul care nu ucide”
30 iul 2025, 21:46
Ar trebui să limităm fructele din alimentația copiilor pentru că au zahăr? Ce spun specialiștii
30 iul 2025, 17:47
Sindrom post-COVID-19: Simptome banale. Virusul persistă în creier
29 iul 2025, 23:34
Drenajul limfatic, masajul care promite silueta perfectă: realitate sau mit pe TikTok?
29 iul 2025, 23:45
Tipul de cancer care se va răspândi rapid în lume. Experții spun că 1,37 milioane de oameni vor muri anual
29 iul 2025, 11:59
Dr. Pârlițeanu, SANADOR, atenționare pentru o urgență urologică: Durerea intensă pentru care medicul trebuie să intervină în maximum 4- 6 ore
29 iul 2025, 09:37
Cum apare piatra la rinichi? Totul stă în 2 litri de apă? Dr. Pârlițeanu, SANADOR: Se formează în 4-6 săptămâni
29 iul 2025, 10:37
Spitalul Județean Galați: Prima operație laparoscopică de îndepărtare a unui rinichi grav afectat
28 iul 2025, 11:58
Supermutația rezistentă la antibiotice. Ar putea face unele infecții imposibil de tratat
27 iul 2025, 15:21
Cum îţi protejezi corpul de temperaturile ridicate pe Cod Roşu. Dr. Sandra Alexiu, sfaturi importante: Hidratarea nu înseamnă doar să bei apă
27 iul 2025, 11:20
Urgențele medicale cu consecințe ireversibile, grave, pe termen lung: Sunt situații limită. Medic de la SANADOR explică cine e predispus
27 iul 2025, 10:03
Soluția simplă și la îndemâna oricui în caz de probleme digestive. În Occident, este administrată și copiilor, face minuni!
27 iul 2025, 08:20
Pași revoluționari în lupta cu tumorile hepatice: Spitalul Militar Central inaugurează tratamentul care schimbă totul
26 iul 2025, 17:18
Alimentele care „hrănesc” creierul: cum te ajută ciocolata neagră, ciupercile și nucile
25 iul 2025, 09:56
Slăbești rapid, dar te îngrași la loc? Un nou studiu dă alarma: ce se întâmplă după ce oprești pastilele pentru slăbit
23 iul 2025, 15:16
Consultații endocrinologice, dermatologice și pediatrice gratuite, în 5 stațiuni de pe litoral, în perioada 11-16 august 
23 iul 2025, 11:47
Sănătate cu două viteze: Cum abordează Polonia și România endometrioza
23 iul 2025, 14:56
Ce riști când mergi la solar și de ce medicii trag un semnal de alarmă
22 iul 2025, 14:53
Avertisment medical: Cinci medicamente frecvent utilizate care pot duce la pierderea auzului
22 iul 2025, 08:41
Apare o platformă de programări pentru toți pacienții din România. Cardul de sănătate, înlocuit
21 iul 2025, 21:24
Cele mai noi știri
acum un minut
Româna, evaluată ca engleza sau franceza: Sistemul care schimbă regulile jocului. Cum poți obține certificatul care valorează oriunde
acum 18 minute
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
acum 24 de minute
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
acum 30 de minute
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
acum 36 de minute
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
acum 40 de minute
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
acum 52 de minute
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
acum 52 de minute
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 4 ore 8 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 3 ore 33 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel