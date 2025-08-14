Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!

La ce să fiți atenți când deschideți orice borcan: murături, zacuscă sau gem. Dacă vezi asta, aruncă-l imediat! Uite de ce.

Borcanele de gem, murături si zacuscă pot deveni bombe toxice pentru sănătate. La fel și conservele și cârnații, chiar dacă arată și miros perfect.

Pe măsură ce gospodinele pregătesc zacusca și murăturile pentru toamnă și iarnă, medicii atrag atenția asupra unui mare pericol, mult ignorat: botulismul.

Ce este botulismul și cum se transmite

Botulismul este o afecțiune rară, dar extrem de periculoasă, cauzată de o toxină puternică produsă de bacteria Clostridium botulinum.

Medicul Carmen Dorobăț avertizează că alimentele, fie ele conserve cumpărate sau preparate în casă, inclusiv borcanele pregătite în casă, pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum.

Într-un interviu pentru DC Medical, medicul Carmen Dorobăț a explicat că ”botulismul este o boală care se transmite prin alimente conservate în condiții de anaerobioză. Acestea pot fi la conserve de pește, pastă de pește, cârnați și în lucruri conservate în gospodării".

Botulism: simptome

"Bacteria care determină această boală se dezvoltă în lipsa oxigenului iar boala este determinată de toxina acestei bacterii care atacă sistemul nervos central

Toxina atacă sistemul nervos central și merge de la simptome minime cum ar fi căderea pleoapelor, persoana nu mai poate deschide ochii. Poate duce și la cazuri foarte grave cu tulburări respiratorii", a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, pentru DCMedical.ro.

Alimentele cu risc major pentru botulism. Ai grijă la asta dacă pregătești borcane pentru toamnă - iarnă

Botulismul, prin toxina Clostridium botulinum, nu schimbă gustul sau mirosul alimentelor, dar poate afecta grav sănătatea.

Conservele cu capac bombat, cârnații păstrați peste iarnă și zacusca insuficient sterilizată și păstrată sunt doar câteva dintre riscurile la care trebuie să fim atenți atunci când pregătim proviziile pentru sezonul rece.

Cel mai și cel mai important, nu consumați conserve cu capac bombat!

”Când vorbim despre cârnați, în momentul în care se prelucrează și ulterior este închis la capete și este ținut o perioadă de timp, peste iarnă, în interiorul învelișului respectiv se pot crea condiții de anaerobioză care să ducă la dezvoltarea acestor bacterii.

La conservele pe care le cumpărăm trebuie să avem mare atenție la cele care au capacul bombat.

Trebuie să avem mare atenție și la zacusca care este făcută în casă, pentru că în momentul în care se face acea sterilizare în cuptor poate apărea această bacterie", a mai spus medicul Carmen Dorobăț pentru DC Medical.

Vezi și alte alimente cu risc crescut pentru botulism AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News