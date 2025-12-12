€ 5.0904
DCNews Stiri A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce trebuie să știe românii
Data actualizării: 14:12 12 Dec 2025 | Data publicării: 14:09 12 Dec 2025

A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce trebuie să știe românii
Autor: Elena Aurel

spital (3) A fost confirmat şi al doilea caz de lepră depistat în Cluj-Napoca. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lmamun4
 

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ministrul Sănătăţii a oferit mai multe informații în acest sens.

Dr. Corina Criste, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj, a transmis că a fost confirmat şi al doilea caz de lepră depistat în Cluj-Napoca. Potrivit acesteia, persoana în cauză are nevoie de tratament.

„În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice”, a transmis DSP Cluj într-un comunicat de presă.

Joi, Ministerul Sănătăţii a transmis că a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar încă trei persoane sunt evaluate clinic şi microbiologic. Conform informațiilor transmise de minister, toate cele patru persoane care au boala sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

VEZI ȘI:  Caz confirmat de lepră la Cluj și alte trei persoane în curs de evaluare. Anunț de ultim moment al ministrului Alexandru Rogobete

Mesajul ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis că persoanele care au mers la salonul menționat nu au motive de îngrijorare și nu necesită investigații medicale suplimentare deoarece autoritățile sanitare vor desfășura o anchetă epidemiologică amplă. Ministrul a explicat că boala necesită un contact prelungit pentru a se transmite, nu o simplă sesiune de masaj.

„Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Potrivit acestuia, activitatea salonului a fost oprită temporar, însă la începutul săptămânii viitoare va fi reluată.

„Este, într-adevăr, efervescentă informaţia pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de faţă monitorizăm şi controlăm situaţia. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de faţă nu este cazul”, a mai spus Alexandru Rogobete. 

ministerul sanatatii
alexandru rogobete
lepra
cluj
Comentarii

