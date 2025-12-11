€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Caz confirmat de lepră la Cluj și alte trei persoane în curs de evaluare. Anunț de ultim moment al ministrului Alexandru Rogobete
Data actualizării: 21:47 11 Dec 2025 | Data publicării: 21:42 11 Dec 2025

Caz confirmat de lepră la Cluj și alte trei persoane în curs de evaluare. Anunț de ultim moment al ministrului Alexandru Rogobete
Autor: Andrei Itu

hol spital foto pixabay Spital / foto pixabay
 

Ministerul Sănătății a venit cu clarificări, după ce a fost confirmat un caz de lepră la Cluj, iar alte trei cazuri sunt în curs de analizare.

Ministerul Sănătății a venit cu precizări, prin vocea ministrului Alexandru Rogobete, într-o postare pe o rețea socială.

Caz confirmat de lepră (boala Hansen), la Cluj. Cine este persoana afectată

”Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice.


Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.


Cele două paciente care s-au prezentat inițial la SCJU Cluj, în data de 26.11.2025, cu vârste de 21 și 25 de ani, provin din Asia. Acestea au fost supuse următoarelor investigații:


• biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;
• test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;
• probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.

Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinicǎ și epidemiologicǎ.

Măsuri epidemiologice aplicate


Inspecția Sanitarǎ de Stat din Ministerul Sǎnǎtǎții și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:
• dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;
• verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;
• intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;
• programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;
• extinderea anchetei epidemiologice.

Ministerul Sǎnǎtǎții prin DSP a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.


A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale.

Clarificări medicale importante – pentru calmarea populației


Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.

Boala NU se transmite prin:
• strângerea mâinii,
• îmbrățișare,
• călătorii în mijloacele de transport în comun,
• proximitate scurtă,
• folosirea spațiilor comune.
Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

Ca ministru al Sănătății, am dispus:
• intensificarea supravegherii epidemiologice;
• extinderea testării contacților;
• evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini;
• solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic și tratament și pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică.

Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate.


Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza zilnic această situație, în coordonare cu echipele locale și naționale de sănătate publică.


Mulțumesc doamnei Dr. Simona Pârvu, director general al Institutului Național de Sănătate Publică, pentru coordonarea tehnică și colaborarea constantă cu structurile Ministerului Sănătății.
În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.


Ministerul Sănătății va reveni cu informații pe măsura evoluției anchetei.”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caz lepra
cluj
alexandru rogobete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult. E mai bun decât dieta sau exercițiile fizice. Și experții au fost surprinși - Studiu
Publicat acum 27 minute
CS Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Sparta Praga, în Conference League. Reacții de dezamăgire
Publicat acum 27 minute
Voineag, sub presiune: Se pregătește terenul revenirii lui Kovesi la vârful DNA? Mureșan, PNL: Era apreciată în toată Europa
Publicat acum 44 minute
Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin
Publicat acum 56 minute
Portocalele se mănâncă cu tot cu pieliță. De ce să nu o mai cureți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close