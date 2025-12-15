€ 5.0914
DCNews Sanatate Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași: Precizările managerului unității sanitare
Data actualizării: 14:22 15 Dec 2025 | Data publicării: 13:25 15 Dec 2025

Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași: Precizările managerului unității sanitare
Autor: Iulia Horovei

apa contaminata sf maria iasi spital Se recoltează noi probe din apa Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași. Sursa foto: Freepik
 

Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași așteaptă recoltarea de noi probe din apa unității medicale, după ce DSP Iași a descoperit mai multe probe neconforme ce au dus la sistarea internărilor și operațiilor.

Conducerea Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a precizat, luni, 15 decembrie, că apa din unitatea medicală a fost integral înlocuită între 2022-2023, urmând ca DSP Iași să preleve noi probe săptămâna aceasta, după ce a fost efectuată o nouă dezinfecție în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Internările și intervențiile chirurgicale au fost sistate la acest spital, după ce testele la apă, efectuate de DSP Iași, au arătat contaminări cu bacteria Pseudomonas aeruginosa, dar și niveluri scăzute de clor.

Noi probe recoltate la apa din Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași

Apa spitalulului a fost înlocuită integral în anii 2022-2023, cu ocazia proiectului de reabilitare termică a spitalului. Dezinfectarea acesteia este o operațiune despre care noi avem informații că nu s-a realizat decât într-un singur alt spital din țară. Încă nu s-au prelevat probe de către DSP după operațiunea noastră de dezinfecție efectuată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 spre 14 decembrie. Este nevoie de un interval de timp, 1-2 zile, până se liniștește apa. Până când analizele să fie conforme, relevante. (...) Am făcut dezinfecția cu o firmă recunoscută pentru calitatea serviciilor. (...) Suntem un spital responsabil, acționăm transparent și asigurăm servicii de înaltă calitate și complexitate pentru pacienții noștri”, a declarat managerul interimar al spitalului, Gheorghe Diaconu.

De asemenea, managerul a mai precizat că atât pacienții, cât și suprafețele din spital au fost testate, iar rezultatele nu au indicat prezența bacteriei găsite în probele de apă analizate de DSP Iași și comunicate, în urmă cu trei zile, de Ministerul Sănătății: „Am făcut și noi testarea pacienților, a suprafețelor. În urma consumului de apă, nu avem astfel de situații”.

Internările, reluate, cel mai probabil, săptămâna viitoare

„Mâine îi așteptăm pe cei de la DSP să preleveze din nou probe. Durează minimum 2 zile analiza lor. Probabil joi-vineri, vom avea informații. Dacă totul merge bine, săptămâna viitoare ar trebui să fim capabili să reluăm internările, cu toate avizele-n spate”, a adăugat el, luni după-amiază.

Amintim că, în luna septembrie, nu mai puțin de nouă copii internați la secția de ATI a spitalului au fost depistați cu o bacterie periculoasă, Serratia marcescens. Șapte dintre ei au decedat pe parcursul a câtorva săptămâni.

Citește și: Cum se transmite lepra. Tratamentul poate dura până la doi ani

