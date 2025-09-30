De unde provine bacteria care a ucis șapte copii în spitalul din Iași

După ce DSP Iași și Ministerul Sănătății au recoltat probe din Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, o probă prelevată din scurgerea unei chiuvete din secția ATI a ieșit pozitivă la bacteria Serratia Marcescens, potrivit Digi24. Amintim că șapte copii internați în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului din Iași au decedat în ultimele zile după ce au fost infectați cu o bacterie periculoasă.

Cea mai recentă victimă este un copil de trei luni, care a decedat luni, 29 septembrie, la un spital din București. Fetița a fost transferată de la Iași după închiderea secției ATI și măsurile luate de Ministerul Sănătății, săptămâna trecută.

Cazurile de infecție cu bacteria Serratia

Primele cazuri de infecție cu bacteria Serratia au fost raportate la jumătatea lunii septembrie, însă ancheta a arătat că autoritățile sanitare nu au intervenit la timp pentru a limita răspândirea infecției.

Bacteria Serratia Marcescens a fost descoperită în secția de ATI, unde erau internați cei mai vulnerabili pacienți. Cu toate că spitalul are echipamente moderne, lipsa unei reacții rapide și a implementării procedurilor de izolare a permis ca numărul de cazuri să crească, potrivit MS.

Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control în cursul săptămânii trecute, care a descoperit nereguli grave privind raportarea infecțiilor, aplicarea protocoalelor și coordonarea dintre conducerea spitalului și Direcția de Sănătate Publică Iași.