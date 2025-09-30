€ 5.0811
Data actualizării: 16:54 30 Sep 2025 | Data publicării: 16:48 30 Sep 2025

De unde provine bacteria care a ucis șapte copii în spitalul din Iași
Autor: Iulia Horovei

spital Sursa foto: Freepik
 

S-ar fi găsit sursa infecțiilor cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, caz în care au murit nu mai puțin de șapte copii.

Cea mai recentă victimă este un copil de trei luni, care a decedat luni, 29 septembrie, la un spital din București. Fetița a fost transferată de la Iași după închiderea secției ATI și măsurile luate de Ministerul Sănătății, săptămâna trecută.

Cazurile de infecție cu bacteria Serratia

Primele cazuri de infecție cu bacteria Serratia au fost raportate la jumătatea lunii septembrie, însă ancheta a arătat că autoritățile sanitare nu au intervenit la timp pentru a limita răspândirea infecției.

Bacteria Serratia Marcescens a fost descoperită în secția de ATI, unde erau internați cei mai vulnerabili pacienți. Cu toate că spitalul are echipamente moderne, lipsa unei reacții rapide și a implementării procedurilor de izolare a permis ca numărul de cazuri să crească, potrivit MS. 

Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control în cursul săptămânii trecute, care a descoperit nereguli grave privind raportarea infecțiilor, aplicarea protocoalelor și coordonarea dintre conducerea spitalului și Direcția de Sănătate Publică Iași. 

