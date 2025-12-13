€ 5.0904
DCNews Stiri Justiție Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Data actualizării: 18:26 13 Dec 2025 | Data publicării: 18:24 13 Dec 2025

Autor: Anca Murgoci

raluca morosanu conferinta de presa _INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie/INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu /
 

Mircea Badea a vorbit despre judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are în spate 26 de ani de magistratură. Ea a intervenit în începutul conferinței de presă de la CAB, joi, peste președintele Curții, Liana Arsenie, și a susținut filmul despre situația justiției din România.

Mircea Badea, întrebare pentru Raluca Moroșanu

Mircea Badea a avut o întrebare pentru Raluca Moroșanu. Ținând cont că are peste două decenii de experiență, unde a fost pe vremea când se întâmplau lucruri grave în justiție?

„Uriașul aparat de propagandă a zis: Ce curaj are doamna Raluca Moroșanu! Cu toată dragostea, dar dacă are 26 de ani de magistratură, înseamnă că a prins și perioada Băsescu, și perioada binomului. Înțeleg că una din acuzațiile din filmul Recorder este că ăștia schimbă completele cum vor ei, ca să vină prescripția și să-i scape pe corupți.  

Dar dacă Raluca Moroșanu ne spune că are 26 de ani în magistratură, înseamnă că a prins și binomul cu protocoalele. Alea nu i-au puțit? Protocoalele nu puțeau la magistrată, la eroină? Felul în care se schimbau completele, pe vremea aceea, nu o deranjau? Au fost scandaluri despre complete și pe vremea aia. Eroina în robă nu l-a auzit pe președintele Băsescu cum l-a înlocuit, de exemplu, pe judecătorul Mustață, cu Camelia Bogdan? Pe astea nu le-a auzit? Probabil nu a fost atentă atunci... Și multe altele care s-au întâmplat în epocă. Pe Livia Stanciu, la Curtea Supremă, a prins-o? A deranjat-o ceva în prestația doamnei Stanciu? Nu am auzit să protesteze doamna Raluca Moroșanu până acum. Eroina n-a auzit nimic până acum? Atunci... bine. Au ieșit iar ONG-iștii în stradă... Ăia care sunt mereu. Și gata cu protesteala asta....”, a zis Mircea Badea.

De asemenea, avocatul Kristian Winzer readuce în atenția opiniei publice un episod controversat din justiția română. El s-a referit la Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea DNA în cauze ce vizau magistrați, document validat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în anul 2019. Vedeți continuarea aici: Proteste selective? Raportul despre DNA care n-a scos pe nimeni în stradă 

raluca morosanu
mircea badea
