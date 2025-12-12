Bolojan, prima reacție după documentarul publicat de Recorder

„Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România, publicat de Recorder marți seară, a declanșat un val de tensiuni și reacții contradictorii în spațiul public.

Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după publicarea acestui documentar. Potrivit premierului, încrederea românilor în politică și justiție a scăzut, iar pentru a o crește sunt necesare legi bune și aplicarea corectă de către cei care le pun în practică.

„Sunt două zone care țin de statul român. În acești ani, și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor români: zona politică și de justiție.

În toate sondajele se vede încrederea scăzută în lumea politică, actul de justiție. Nu e bine!

Lungirea unor procese, prescripția, soluții contradictorii în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor noștri. Nici ce a fost zilele astea nu are cum să crească încrederea.

Ai nevoie de legi bune, trebuie văzut ce prevederi legale nu generează o bună funcționare. Reglementarea și legea sunt un instrument, dar oamenii care pun în practică - depinde de ei cum se pun în practică”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat că este nevoie de legi bune și oameni de bună credință, de verificarea problemelor din sistem și de o analiză a legislației.

Cei care au în responsabilitate din sistem căruia lumea politică i-a delegat să-și facă datoria. Lucrurile par grave, să fie verificate, să vedem ce probleme sunt.

E nevoie de o analiză a legislației. (...)

Am făcut un grup de lucru să vedem ce avem de făcut, să vorbim cu asociațiile de magistrați, astfel încât dacă sunt propuneri să fie îmbunătățită legislația”, a spus premierul Ilie Bolojan.

