DCNews Politica Felix Stroe a demisionat din funcția de președinte PSD
Data publicării: 13:24 12 Dec 2025

Felix Stroe a demisionat din funcția de președinte PSD
Autor: Anca Murgoci

FELIX STROE Felix Stroe
 

Felix Stroe a demisionat din funcția de președinte PSD.

Felix Stroe a renunțat la șefia PSD Constanța. Fusese la conducerea partidului timp de un deceniu. Fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE.

De ce a demisionat Felix Stroe


Felix Stroe a zis își va depune mandatul din funcția de preşedinte al Organizației Județene Social Democrate constănțene, filială pe care o conduce din iunie 2015.

Acesta a mai adăugat că rămâne în continuare membru al PSD și că își va îndeplini atribuțiile care țin de Parlamentul României.

Felix Stroe a zis că nu i-a cerut nimeni demisia și că a luat această decizie „din motive personale”.

VEZI ȘI: Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare? 

felix stroe
psd
