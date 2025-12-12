Felix Stroe a demisionat din funcția de președinte PSD.

Felix Stroe a renunțat la șefia PSD Constanța. Fusese la conducerea partidului timp de un deceniu. Fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE.

De ce a demisionat Felix Stroe



Felix Stroe a zis își va depune mandatul din funcția de preşedinte al Organizației Județene Social Democrate constănțene, filială pe care o conduce din iunie 2015.

Acesta a mai adăugat că rămâne în continuare membru al PSD și că își va îndeplini atribuțiile care țin de Parlamentul României.

Felix Stroe a zis că nu i-a cerut nimeni demisia și că a luat această decizie „din motive personale”.

