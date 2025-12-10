€ 5.0894
DCNews Stiri Bolojan anunță un acord pe 15 ani cu OMV Petrom: Redevențele vor crește cu 40%
Data actualizării: 15:30 10 Dec 2025 | Data publicării: 15:26 10 Dec 2025

Bolojan anunță un acord pe 15 ani cu OMV Petrom: Redevențele vor crește cu 40%
Autor: Elena Aurel

Creșterea TVA, efect de bumerang. Statul pierde bani, prețurile cresc. Chirieac: Domnul Bolojan nu ține seama de niște lucruri Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat încheierea unui acord pe 15 ani cu OMV Petrom, care prevede o creștere cu 40% a redevențelor plătite de companie.

Într-o postare pe pagina de Facebook, premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, guvernul a reușit să reechilibreze colaborarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.

Potrivit premierului, printr-o hotărâre de guvern și un acord de principiu aprobat prin memorandum, au fost create condițiile unei relații echilibrate și predictibile, menite să sprijine independența energetică a României în viitorul apropiat.

„Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.

Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relații echilibrate și predictibile care să contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat”, a scris premierul. 

VEZI ȘI: Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026

Redevențele vor crește cu 40%

Premierul Ilie Bolojan a transmis că acordul cu OMV Petrom aduce mai multe beneficii pentru România.

„Principalele prevederi se referă la creșterea nivelului redevențelor, asumarea integrală a responsabilităților de mediu de către OMV Petrom, renunțarea de către companie la toate litigiile împotriva României și prelungirea duratei contractelor.

Astfel:

  • Vor crește cu 40% redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare. În acest fel, România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale.
  • România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite și penalitățile la datoriile care au apărut din diverse litigii.
  • OMV Petrom renunță la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep și va recunoaște prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor.
  • Ca parte a acestui acord, România prelungește durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și cu 15 ani durata licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).
  • În toată activitatea sa, OMV Petrom va ține cont de interesele naționale ale României și de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurență din cadrul legislației naționale și al Uniunii Europene”, a transmis premierul. 

VEZI ȘI:  CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraților

Care sunt obiectivele

Premierul Ilie Bolojan a precizat că toate prevederile acordului cu OMV Petrom vor fi transpuse în acte legale și contractuale în următoarele două luni. 

Potrivit acestuia, scopul este ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață predictibilă, statul să obțină venituri corecte, iar OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte. 

„Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale și contractuale corespunzătoare.

Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piața de energie”, a scris premierul Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. 

ilie bolojan
omv petrom
redevente
