Stiri

OMV Petrom a oprit centrala de la Brazi, Prahova, care asigură 10% din producția de electricitate a României
Data actualizării: 15:32 02 Dec 2025 | Data publicării: 15:13 02 Dec 2025

OMV Petrom a oprit centrala de la Brazi, Prahova, care asigură 10% din producția de electricitate a României
Autor: Andrei Itu

OMV Petrom oprește centrala Brazi, care asigură 10% din producția de electricitate a României Sursa foto: Agerpres / OMV Petrom
 

Centrala electrică de la Brazi, Prahova, administrată de OMV Petrom, a fost oprită marți din cauza lipsei de apă din județ, situație în urma căreia zeci de mii de locuitori din 12 localități au rămas fără apă potabilă la robinet.

OMV Petrom a anunțat Transelectrica că va închide centrala. Cauza este un ”debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresei 62D/02.12.2025”. 

Când va fi redeschisă Centrala de la Brazi

Centrala va fi închisă din data de 2 decembrie, ora 12:00, până pe 4 decembrie, la ora 01:00. Măsura are un impact major asupra sistemului energetic local. Centrala de la Brazi este una dintre cele mai importante centrale pe gaze din România și contribuie constant la producția națională de electricitate. Centrala de la Brazi, Prahova, are o capacitate instalată de 860 de MW.

Compania OMV Petrom a notificat și pe platforma europeană REMIT faptul că această capacitate va fi indisponibilă până în 4 decembrie, ca urmare a deficitului de apă.

Cum a început criza apei din Prahova

Criza apei din Prahova a început după ce Barajul Paltinu a înregistrat o turbiditate extrem de mare, ceea ce a făcut imposibilă tratarea apei și distribuirea ei în rețea.

Peste 100.000 de oameni din peste 10 localități au rămas fără apă potabilă la robinet, iar localități precum Câmpina, Breaza, Băicoi, Cornu, Brebu sau Bănești au fost puternic afectate.

Autoritățile au trimis apă îmbuteliată și cisterne pentru populație. Școlile din zonele afectate au trecut temporar la cursuri online.

Problema este considerată una fără precedent în județ, iar reluarea furnizării depinde de lucrările urgente la baraj și de reducerea turbidității pentru a permite tratarea apei în condiții sigure.

Vezi și - Criză de apă în Prahova și Dâmbovița: Spitale, școli și grădinițe închise. Zeci de mii de litri de apă potabilă distribuită

Comentarii

