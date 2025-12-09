Decizia în cazul lui Călin Georgescu, amânată

Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, în primul dosar penal trimis în judecată. Magistrații au decis să amânae decizia în cazul fostului candidat la prezidențiale pentru data de 12 decembrie 2025, transmite Realitatea Plus.

Peste trei zile, judecătorii vor decide dacă măsura preventivă de control judiciar se va menține sau nu pentru următoarele 60 de zile.

La sosirea la Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a fost întâmpinat de sute de susținători. De asemenea, acesta a transmis că singura sa apărare este legea.

Instanța a primit dosarul lui Călin Georgescu cu acuzații de propagandă fascistă și legionară, care contravin legislației române. Acuzațiile includ glorificarea persoanelor condamnate pentru crime de război, ce pot incita la violență și discriminare.

Acuzațiile sunt grave și arată o problemă foarte de sensibilă în contextul actual, unde extremismul și intoleranța sunt condamnate pe plan internațional.

Pe data de 30 octombrie 2025, judecătorii au hotărât menținerea măsurii controlului judiciar pentru Călin Georgescu, care a fost dispusă anterior în dosar.