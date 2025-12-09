Bărbat de aproximativ 40 de ani, mort, lângă Oradea, într-o mașină incendiată. Descoperirile polițiștilor

O mașină carbonizată a fost descoperită de polițiștii din Bihor. Șocul a fost și mai mare când în autoturism a fost descoperit un cadavru. Se pare că ar fi al unui bărbat de aproximativ 40 de ani. În cauză, criminaliștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor au mai multe suspiciuni, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean, pentru Agerpres.

”Deocamdată pot doar să vă spun că e un dosar înregistrat la noi, dar nu am primit informaţii. Încă nu ştim ce s-a întâmplat. Sunt mai multe ipoteze, poate fi un accident - am înţeles că maşina a fost găsită pe câmp, deci nu aproape de drum, poate fi o problemă tehnică a maşinii, o crimă sau suicid. Poliţiştii criminalişti mi-au spus că s-ar fi întâmplat ieri. E un caz mai deosebit, dar vom reveni cu mai multe informaţii”, a afirmat Cristian Ardelean.

Un apel la 112, făcut la ora 13:50, a semnalat existenţa unui autoturism incendiat la ieşirea din Oradea spre comuna Sântandrei, lângă calea ferată, într-o zonă mai retrasă.

Mai multe echipaje de poliţişti şi de la Medicină Legală, precum şi unul de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă au ajuns la faţa locului. Apropierea medicilor nu a fost aprobată însă de către anchetatori, în condiţiile în care nu mai puteau ajuta victima.

Cadavrul este al unui bărbat de 40 de ani. Mașina a explodat

Poliţiştii au preluat probe şi urmează să ancheteze împrejurările şi cauzele decesului, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Una dintre camerele de supraveghere din zonă ar fi surprins maşina în flăcări în jurul orei 4:00, după care aceasta ar fi explodat.

În cursul serii, cadavrul, aparţinând unui bărbat, de circa 40 de ani - a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei şi maşina carbonizată a fost ridicată pentru cercetări detaliate.