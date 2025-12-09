Zimbrii provoacă panică într-o comună din România. Gospodăriile sunt distruse, iar localnicii reclamă lipsa protecției

În comuna Brăduleț, din nordul județului Argeș, oamenii se confruntă în aceste zile cu o situație neobișnuită, după ce zimbrii eliberați în Munții Făgăraș au ajuns în interiorul localității. Aparițiile repetate ale animalelor au stârnit panică, iar mai multe gospodării distruse au amplificat temerile locuitorilor, care se simt neprotejați de autorități. Situația a atras rapid atenția opiniei publice din România, în contextul în care comunitatea acuză lipsa unor măsuri ferme.

Primarul Florin Iordache a transmis către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o solicitare oficială, în încercarea de a obține intervenție imediată.

„Oamenii trăiesc cu frica în sân. Zimbrii nu mai sunt o raritate, sunt un pericol”, a declarat edilul în fața presei locale.

Drumuri ocolite și copii ținuți în casă: teama devine rutină

Localnicii povestesc că ieșirile în curte au devenit un risc, iar după lăsarea serii drumurile secundare sunt evitate pe cât posibil. Pe lângă gospodăriile distruse, sunt semnalate pagube materiale consistente, amplificate de sentimentul că situația ar putea scăpa de sub control. Mulți spun că nu au mai trăit vreodată un astfel de nivel de nesiguranță în propria comunitate.

Primăria cere, în mod oficial, evaluarea rapidă a pagubelor, mutarea zimbrilor departe de intravilan, despăgubirea familiilor afectate și adoptarea unor măsuri clare pentru a preveni noi incidente.

Documentația transmisă ministerului include imagini și sesizări care ilustrează gravitatea momentului.

„După urși, acum ne terorizează și zimbrii. Animalele sunt protejate, oamenii nu...”, afirmă un sătean, citat de argesexpres.

"Este inacceptabil ca în România anului 2025 oamenii să fie mai puțin protejați decât animalele sălbatice"

Deși zimbrul este considerat un element esențial al conservării biodiversității, în această zonă animalele au ajuns să fie percepute ca o amenințare directă. Locuitorii spun că nu sunt împotriva proiectelor de protejare, dar că ele nu pot prevala în fața siguranței umane.

„Nimeni nu vrea răul animalelor, dar nici nu putem accepta ca familii întregi să trăiască sub teroare. Este inacceptabil ca în România anului 2025 oamenii să fie mai puțin protejați decât animalele sălbatice”, susțin oamenii din comună.

Primarul Florin Iordache reamintește că prioritatea absolută este protejarea comunității: „Înțelegem proiectele de conservare, le respectăm, dar aici vorbim de viețile și bunurile oamenilor. Așteptăm un răspuns rapid și măsuri concrete din partea Ministerului”, a punctat acesta.

România și gestionarea populației de zimbri

La nivel național, populația de zimbri depășește 350 de exemplare, majoritatea trăind în libertate sau semi-libertate, în zone administrate fie de Romsilva, fie de organizații specializate. Această creștere, deși un succes pentru conservare, ridică tot mai multe întrebări privind prevenirea interacțiunilor periculoase cu oamenii, conform Argesexpres.

CITEȘTE ȘI: Care sunt diferențele dintre zimbru, bizon și bivol

170 de zimbri din România pot absorbi CO2-ul produs de 2 milioane de mașini - Articol The Guardian



