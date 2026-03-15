De ce nu vrea Trump să vină la masa negocierilor cu Iran, în a 16-a zi de război

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este în prezent pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, relatează duminică dpa, preluat de Agerpres.

Donald Trump: „Iranul vrea să încheie un acord, însă eu nu vreau”

„Iranul vrea să încheie un acord, însă eu nu vreau pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni”, a declarat Trump pentru NBC News, într-un interviu publicat sâmbătă.

Întrebat ce condiţii ar trebui îndeplinite pentru a încheia un acord, Trump a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”.

Preşedintele american a confirmat însă că un eventual acord ar impune Iranului să renunţe la toate ambiţiile sale nucleare.

Pentru moment, nici un oficial iranian de rang înalt nu a declarat public că Teheranul este pregătit să negocieze un acord pentru a pune capăt conflictului.

Conflictul izbucnit de SUA și Israel în Iran a trecut în a 16-a zi, determinând consecințe economice internaționale serioase.

