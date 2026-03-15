De ce nu vrea Trump să vină la masa negocierilor cu Iran, în a 16-a zi de război
Data actualizării: 09:32 15 Mar 2026 | Data publicării: 08:35 15 Mar 2026

De ce nu vrea Trump să vină la masa negocierilor cu Iran, în a 16-a zi de război
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a vorbit despre posibile negocieri cu Iranul, în vederea încheierii conflictului declanșat împreună cu Israelul, pe 28 februarie.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este în prezent pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, relatează duminică dpa, preluat de Agerpres.

Donald Trump: „Iranul vrea să încheie un acord, însă eu nu vreau”

„Iranul vrea să încheie un acord, însă eu nu vreau pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni”, a declarat Trump pentru NBC News, într-un interviu publicat sâmbătă.

Întrebat ce condiţii ar trebui îndeplinite pentru a încheia un acord, Trump a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”.

Preşedintele american a confirmat însă că un eventual acord ar impune Iranului să renunţe la toate ambiţiile sale nucleare.

Pentru moment, nici un oficial iranian de rang înalt nu a declarat public că Teheranul este pregătit să negocieze un acord pentru a pune capăt conflictului.

Conflictul izbucnit de SUA și Israel în Iran a trecut în a 16-a zi, determinând consecințe economice internaționale serioase.

Citește și: Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran - analiză

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 24 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 27 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 39 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 48 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close