Aeroportul din Berlin, blocat complet miercuri. Nu va opera niciun zbor. 57.000 de pasageri, afectați

Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg (cod IATA: BER - n. red.) a anunţat în această seară că miercuri nu va opera niciun zbor, din cauza unei greve anunţate de sindicatul Verdi.

În program erau prevăzute aproximativ 445 de curse - aterizări şi decolări - cu circa 57.000 de pasageri.

Preşedinta Consiliul de Administraţie al aeroportului, Aletta von Massenbach, consideră că greva este "disproporţionată", mai ales că războiul din Iran perturbă deja traficul aerian mondial.

Sindicatul cere o majorare salarială de 250 de euro

Verdi a comunicat luni că membrii săi îşi vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii "refuză să prezinte o propunere deschisă” în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.

Sindicatul cere conducerii aeroportului o creştere a salariilor cu 6% sau cu cel puţin 250 de euro pentru cei 2000 de membri, dar angajatorul a prezentat săptămâna trecută o ofertă iniţială care ar fi inclus o creştere de doar 1% anual până în 2028, conform Agerpres.