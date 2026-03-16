Aeroportul din Berlin, blocat complet miercuri. Nu va opera niciun zbor. 57.000 de pasageri, afectați

Aeroportul din Berlin va fi paralizat complet miercuri.
Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg (cod IATA: BER - n. red.) a anunţat în această seară că miercuri nu va opera niciun zbor, din cauza unei greve anunţate de sindicatul Verdi.
În program erau prevăzute aproximativ 445 de curse - aterizări şi decolări - cu circa 57.000 de pasageri.
Preşedinta Consiliul de Administraţie al aeroportului, Aletta von Massenbach, consideră că greva este "disproporţionată", mai ales că războiul din Iran perturbă deja traficul aerian mondial.
Verdi a comunicat luni că membrii săi îşi vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii "refuză să prezinte o propunere deschisă” în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.
Sindicatul cere conducerii aeroportului o creştere a salariilor cu 6% sau cu cel puţin 250 de euro pentru cei 2000 de membri, dar angajatorul a prezentat săptămâna trecută o ofertă iniţială care ar fi inclus o creştere de doar 1% anual până în 2028, conform Agerpres.
