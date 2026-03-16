€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Aeroportul din Berlin, blocat complet miercuri. Nu va opera niciun zbor. 57.000 de pasageri, afectați
Data actualizării: 08:12 17 Mar 2026 | Data publicării: 22:17 16 Mar 2026

Aeroportul din Berlin, blocat complet miercuri. Nu va opera niciun zbor. 57.000 de pasageri, afectați
Autor: Gabriela Ungureanu

berlin pexels foto ilustrativ pexels

Aeroportul din Berlin va fi paralizat complet miercuri.

Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg (cod IATA: BER - n. red.) a anunţat în această seară că miercuri nu va opera niciun zbor, din cauza unei greve anunţate de sindicatul Verdi. 

În program erau prevăzute aproximativ 445 de curse - aterizări şi decolări - cu circa 57.000 de pasageri.

Preşedinta Consiliul de Administraţie al aeroportului, Aletta von Massenbach, consideră că greva este "disproporţionată", mai ales că războiul din Iran perturbă deja traficul aerian mondial.

Sindicatul cere o majorare salarială de 250 de euro

Verdi a comunicat luni că membrii săi îşi vor întrerupe activitatea deoarece angajatorii "refuză să prezinte o propunere deschisă” în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă pe următoarele 12 luni.

Sindicatul cere conducerii aeroportului o creştere a salariilor cu 6% sau cu cel puţin 250 de euro pentru cei 2000 de membri, dar angajatorul a prezentat săptămâna trecută o ofertă iniţială care ar fi inclus o creştere de doar 1% anual până în 2028, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroport
berlin
zboruri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 27 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 40 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Publicat acum 43 minute
Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Participanții la Gala Premiilor Oscar, aspru criticați, după ce a fost distribuită o fotografie cu mizeria din sala de teatru
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 25 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close