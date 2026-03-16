DCNews Stiri Ce s-ar întâmpla dacă Iranul ar lanze o rachetă spre România. Generalii Virgil Bălăceanu și Cristian Barbu, analize
Data publicării: 23:38 16 Mar 2026

Ce s-ar întâmpla dacă Iranul ar lansa o rachetă spre România. Generalii Virgil Bălăceanu și Cristian Barbu, analize
Autor: Doinița Manic

imagine cu o racheta, razboi Deși Iran nu a spus că vrea să atace România, mulți se întreabă ce s-ar întâmpla dacă Iran ar lansa o rachetă spre țara noastră. Sursa foto: Freepik

Generalii Virgil Bălăceanu și Cristian Barbu au explicat ce s-ar întâmpla dacă Iran ar lansa o rachetă spre România.

După ce Iranul a amenințat direct România și a transmis că va acționa politic și legal împotriva Bucureștiului pentru că și-a pus bazele militare la dispoziția Statelor Unite, mulți se întreabă ce s-ar întâmpla dacă Iran ar lansa o rachetă spre țara noastră. Generalii Virgil Bălăceanu și Cristian Barbu au analizat în cursul zilei acest scenariu.

"Cât de repede ar putea fi detectată o rachetă balistică lansată din Iran? În doar câteva zeci de secunde ar fi detectată de sistemul de avertizare și apărare al NATO" a declarat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, scroe Bzi.ro.

VEZI ȘI: Reacția MAE, după avertismentul Iranului: România nu e parte a conflictului

Ce vor să aducă americanii în România

Virgil Bălăceanu a explicat și ce aduc concret americanii în România, mai exact avioane de realimentare, sisteme de supraveghere aeriană și comunicații satelitare, utilizate pentru sprijin militar și avertizare timpurie.

„Echipamentele pe care le aduc americanii sunt defensive pentru că nu sunt echipamente destinate lovirii țintelor din Iran. Sunt echipamente de sprijin în domeniul informațiilor – pentru că, prin sistemul de sateliți militari, orice lansare de rachetă este depistată într-un termen foarte scurt, de până la 20 de secunde. Iată de ce comunicațiile satelitare sunt foarte importante atunci când vorbim de a avea o situație foarte clară a loviturilor pe care inamicul, Iranul în cazul de față, le lansează.

Pe de altă parte, dacă ai nevoie de o amplificare a sistemelor de supraveghere a spațiului aerian, atunci disloci senzori care pot să fie cu precădere aeronave care au tehnologia pentru așa ceva, cele mai cunoscute fiind aeronavele tip AWACS. Realimentarea în aer ține de modul în care folosești aeronave fie de lovire, fie și de transport. Pentru a scurta perioada zborului, apelez la realimentarea în aer“, a mai explicat Virgil Bălăceanu.

România ar trebui să se teamă de Racheta balistică Sejjil?

Zilele trecute, televiziunea de stat și agențiile de presă iraniene au difuzat un videoclip de propagandă al Gărzii Revoluției, în care se lăudau cu utilizarea unui nou tip de muniție în conflict: rachetele Sejjil. Racheta balistică Sejjil este un sistem cu rază medie de acțiune, de aproximativ 2.000 de kilometri, cu o viteză de 16.000 km/h. Ar trebui să ne îngrijorăm? Generalul Cristian Barbu a fost întrebat, ipotetic vorbind, cam în cât timp ar ajunge o astfel de rachetă în România, dacă Iranul ar lansa-o spre țara noastră.

"În mod normal ar ajunge cam în 13-14 minute, în funcție de poziția pe care o are de la lansare, până la 20 de minute, dar trebuie spun un lucru și anume acela că în primele 12-15 secunde de la lansare, sistemele noastre localizează această rachetă și încep urmărirea, urmărirea avansată, urmărirea apoi pentru țintire și așa mai departe. Există mai multe mijloace prin care putem acționa asupra ei", a declarat Cristian Barbu la Antena 3 CNN.

iran
atac iran
Cristian Barbu
virgil balaceanu
general
razboi
