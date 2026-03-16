Trump reacționează dur după decizia Curții Supreme privind taxele vamale. Ce va face

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, că are "dreptul absolut" de a impune din nou taxe vamale, după ce suprataxele au fost invalidate de Curtea Supremă, transmite luni AFP.

"Am dreptul absolut de a impune TAXE VAMALE sub o altă formă, şi am început deja să fac acest lucru", a scris Trump, în ceea ce pare a fi o aluzie la anchetele comerciale lansate de administraţia sa, şi în contextul în care a impus prin ordin executiv taxe vamale de 10%.

Statele Unite au lansat joi o nouă serie de anchete comerciale pentru identificarea unor eventuale deficienţe în lupta împotriva muncii forţate, pentru a justifica noile taxe vamale ce vizează 60 de ţări, printre care statele Uniunii Europene, China şi Japonia.

Postarea lui Donald Trump a survenit la câteva ore după ce Beijingul a presat SUA să "îşi corijeze imediat acţiunile greşite" în materie comercială, în contextul în care primele două economii de pe glob au început o nouă rundă de negocieri.

Aceste anchete sunt un act "total unilateral, arbitrar şi discriminatoriu, şi constituie un act tipic de protecţionism", a subliniat Ministerul Comerţului chinez.

Curtea Supremă a SUA a invalidat taxele vamale impuse de Trump

Responsabili americani şi chinezi de rang înalt s-au reunit în weekend la Paris în încercarea de a rezolva litigiile comerciale care au dat naştere în 2025 unei lupte aspre, înaintea unui armistiţiu convenit în octombrie.

La 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat ansamblul taxelor vamale de mare anvergură impuse de Trump, care le-a reimpus ulterior prin ordin executiv, la un nivel de 10%.

"Curtea cunoştea poziţia mea, ştia cât de mult ţineam la această victorie pentru ţara noastră, şi cu toate acestea a decis să cedeze, potenţial, mii de miliarde de dolari unor ţări şi unor companii care profită de Statele Unite de decenii", a afirmat Trump luni.

Noi discuţii americano-chineze urmează să aibă loc înaintea vizitei în China a lui Trump, anunţată de Casa Albă pentru sfârşitul lui martie sau începutul lui aprilie, dar încă neconfirmată de Beijing.

