Premierul israelian Benjamin Netanyahu, după zvonurile despre moartea sa: Aş muri pentru o cafea! - VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat duminică pe contul său X un videoclip în care ironizează teoriile conspiraţiei şi propaganda pro-iraniană care au circulat pe reţelele sociale în ultimele ore, între care un anunţ al morţii sale, relatează Agerpres AFP.

VEZI ȘI: Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul

În videoclip, Benjamin Netanyahu apare zâmbitor în timp ce comandă o cafea la tejgheaua unei cofetării din apropierea Ierusalimului.

Când interlocutorul său remarcă: "Pe reţelele sociale se zice că eşti mort", Netanyahu răspunde, cu ceaşca în mână: "Aş muri pentru o cafea, aşa cum aş muri pentru poporul meu".

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

"Vrei să numeri câte degete am?", continuă el, batjocoritor, arătându-şi pe rând cele două mâini, referindu-se la speculaţiile de pe reţelele sociale cu privire la filmul ultimei sale alocuţiuni televizate: unii internauţi au avut impresia că au văzut şase degete, sugerând că ar fi vorba de un videoclip generat de Inteligenţa Artificială.

Benjamin Netanyahu: Chiar şi în acest moment, continuăm să atacăm Iranul şi Hezbollah în Liban

"Rămâneţi vigilenţi şi respectaţi instrucţiunile apărării civile. Vom face tot posibilul să vă uşurăm viaţa cât mai curând posibil", a adăugat prim-ministrul israelian, în contextul în care ţara se află sub focul zilnic al rachetelor iraniene, de la lansarea războiului israeliano-american împotriva Iranului, pe 28 februarie.

"Facem lucruri pe care nu le pot detalia. Chiar şi în acest moment, continuăm să atacăm Iranul şi Hezbollah în Liban", a mai spus el.

Reamintim că astăzi, Gardienii Revoluţiei iraniene au promis că îl vor "vâna şi ucide" pe prim-ministrul Netanyahu, "dacă acest criminal care ucide copii este încă în viaţă", potrivit site-ului lor web.