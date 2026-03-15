€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, după zvonurile despre moartea sa: Aş muri pentru o cafea! - VIDEO
Data actualizării: 21:14 15 Mar 2026 | Data publicării: 21:13 15 Mar 2026

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, după zvonurile despre moartea sa: Aş muri pentru o cafea! - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Netanyahu ironizează informaţiile false pe care Iranul le lansează despre el. Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ironizează informaţiile false despre moartea sa care circulă pe rețelele sociale.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat duminică pe contul său X un videoclip în care ironizează teoriile conspiraţiei şi propaganda pro-iraniană care au circulat pe reţelele sociale în ultimele ore, între care un anunţ al morţii sale, relatează Agerpres AFP.

VEZI ȘI: Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul

În videoclip, Benjamin Netanyahu apare zâmbitor în timp ce comandă o cafea la tejgheaua unei cofetării din apropierea Ierusalimului.

Când interlocutorul său remarcă: "Pe reţelele sociale se zice că eşti mort", Netanyahu răspunde, cu ceaşca în mână: "Aş muri pentru o cafea, aşa cum aş muri pentru poporul meu".

"Vrei să numeri câte degete am?", continuă el, batjocoritor, arătându-şi pe rând cele două mâini, referindu-se la speculaţiile de pe reţelele sociale cu privire la filmul ultimei sale alocuţiuni televizate: unii internauţi au avut impresia că au văzut şase degete, sugerând că ar fi vorba de un videoclip generat de Inteligenţa Artificială.

Benjamin Netanyahu: Chiar şi în acest moment, continuăm să atacăm Iranul şi Hezbollah în Liban

"Rămâneţi vigilenţi şi respectaţi instrucţiunile apărării civile. Vom face tot posibilul să vă uşurăm viaţa cât mai curând posibil", a adăugat prim-ministrul israelian, în contextul în care ţara se află sub focul zilnic al rachetelor iraniene, de la lansarea războiului israeliano-american împotriva Iranului, pe 28 februarie.

"Facem lucruri pe care nu le pot detalia. Chiar şi în acest moment, continuăm să atacăm Iranul şi Hezbollah în Liban", a mai spus el.

Reamintim că astăzi, Gardienii Revoluţiei iraniene au promis că îl vor "vâna şi ucide" pe prim-ministrul Netanyahu, "dacă acest criminal care ucide copii este încă în viaţă", potrivit site-ului lor web.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

benjamin netanyahu
israel
iran
conflict orientul mijlociu
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
