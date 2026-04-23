Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, vizat de o anchetă DNA, s-a autosuspendat din funcția de președintele CJ Sălaj

Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, plasat sub control judiciar de DNA, s-a autosuspendat din funcția de președintele CJ Sălaj, anunță Biroul de presă al PNL Sălaj.

"PNL Sălaj informează opinia publică de faptul că domnul Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională.

Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii.

PNL Sălaj reafirmă atașamentul său față de statul de drept, buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție", transmite Biroul de presă al PNL Sălaj.

DNA, percheziții acasă la Dinu Iancu Sălăjanu

Reamintim că ieri, procurorii DNA au efectuat zeci de percheziții într-o anchetă care vizează Consiliul Județean Sălaj și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

DNA a precizat că perchezițiile au avut loc în cadrul a trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Ulterior, președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar, alături de alte 2 persoane.